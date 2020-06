Ieri sera è andata in scena la lotta tra Vanessa Incontrada, su Rai 1 con Non Dirlo al mio Capo, in replica, e Barbara d’Urso con Live – Non è la d’Urso.

Ascolti tv di domenica 21 gennaio

Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo ha conquistato 2.607.000 spettatori, perciò il 13% di share. A dirlo è il sito ufficiale della Rai che comunica tutti i dati degli ascolti di ieri. In contemporanea è andata in onda anche Barbara d’Urso con il suo Live – Non è la d’Urso. Su Canale 5 Live ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 13.1% di share.

“Ieri ci avete fatto chiudere la stagione di Livenoneladurso con picchi del 24% di share!! Picchi di 3 milioni di spettatori e con 10 milioni di contatti“, commenta Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram. Quella di ieri è stata l’ultima puntata di Live: “È stata una stagione molto complessa per i motivi che sappiamo ma siamo più che mai orgogliosi di avervi tenuto compagnia in questi mesi, informandovi con le personalità più autorevoli ma anche facendovi sorridere“.

Gli ascolti sugli altri canali

Su Rai 2 ieri sera è andato in onda Hawaii Five – 0 che ha conquistato 1.334.000 spettatori, corrispondenti al 6.1% di share, mentre la serie NCIS – New Orleans ha ottenuto l’attenzione del 5.7% dei spettatori, corrispondenti a 1.192.000.

Su Italia 1 invece è andato in onda il film Una notte da leoni 3, molto amato dai fan della serie. Il film ha incassato 1.186.000 spettatori, raggiungendo il 5.7% di share.

Poco sotto Rai3, sul canale Rai è andato in onda Oltre la Notte che ha conquistato il divano di 1.122.000 spettatori , pari al 5.2% di share.

Su Rete 4, invece, è andato in onda il grandissimo film Il Miglio Verde, indimenticabile film con Tom Hanks, visto da 1.032.000 spettatori, corrispondenti al 6.6% di share.

