Giovanna Ralli, attrice italiana di grande fama e notorietà, è tornata a grande richiesta come ospite nello studio di Domenica In, condotto da Mara Venier, nel corso dell’ultima puntata andata in onda domenica scorsa. Un’intervista vertente sui grandi momenti vissuti dalla Ralli nel corso della sua carriera e un piccolo aneddoto sul passato che ha scatenato la dolce reazione di Adriano Celentano, intervenuto via telefono.

Domenica In, Giovanna Ralli e il video del debutto a teatro

Visibilmente emozionata, Giovanna Ralli è tornata a sedersi di fronte a Mara Venier come aveva chiesto il pubblico.

Grandissima attrice ma lontana dai piccoli salotti televisivi, come lei stessa ha voluto spiegare all’amica Venier: “Devo dire che io per tanti anni non ho fatto interviste, non ho fatto niente. L’ultima l’ho fatta con te 2 anni fa. Con te mi sento a mio agio, sei un’amica, sei umana e ci fai passare queste ore durante questo virus in una maniera straordinaria, non vedevo l’ora di vederti“. Tanti poi gli omaggi che la Venier ha voluto fare alla Ralli riproponendole video estrapolati dal suo passato e in particolare, un breve frame che ha immortalato per sempre il suo debutto a teatro nel 1957.

L’aneddoto su Adriano Celentano

Nel corso dell’intervista, dopo aver assistito ad una performance canora della Ralli, la Venier ha colto l’occasione per mostrarle un vecchio video-amarcord estrapolato dal suo curriculum vitae. Era il 1957 quando la Ralli debuttava a teatro in Un paio d’ali. Proprio durante il video però la Ralli ha voluto interrompere la narrazione per raccontare alla Venier un aneddoto su Adriano Celentano: “Sai chi c’era sulla passerella, Adriano Celentano! Perché Adriano faceva la claque“.

Consequenziale la domanda della Venier: “Ma se lo ricorderà?” e il successivo invito proprio a Claudia Mori, amica della Venier, invitata a mandare un messaggio a conferma o smentita.

Il commovente messaggio in diretta da parte del molleggiato

È bastato attendere qualche minuto prima che Mara Venier sguainasse il suo cellulare dalla mascherina fucsia in studio per leggere il messaggio di risposta di Claudia Mori e Adriano Celentano: “Allora Giovanna ha risposto Claudia Mori. Hanno risposto ‘Sì. É vero, e come se lo ricorda, Giovanna bellissima e grande attrice, grandissima, fantastica, abbracciala per noi rispettando queste insopportabili ma necessarie distanze.

Claudia e Adriano“. Un messaggio che ha emozionato e commosso la Ralli, particolarmente affezionata ad Adriano Celentano e a quel ricordo del passato che condividono.

