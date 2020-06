Sembra che l’ex di Simona Ventura, Stefano Bettarini, abbia davvero trovato un nuovo amore. Lei è Nicoletta Larini, e chi è la giovane donna che ha rubato il cuore all’ex calciatore? Qual è il suo lavoro?

Nicoletta Larini: tutto sulla sua vita e il suo lavoro

Nicoletta Larini è nata il 3 marzo 1994 a Lido di Camaiore in provincia di Lucca ed appartiene ad una famiglia molto benestante. Il padre è Nicola Larini, un famoso pilota degli anni ’80-‘90 di Formula Uno, Tre e DTM. La madre, Barbara, a cui la fidanzata di Stefano Bettarini è molto legata e somiglia tantissimo, ama le moto, la moda e i suoi due figli.

Nicoletta ha infatti un fratello più grande.

Amando da sempre la moda, dopo essersi diplomata, Nicoletta si è laureata all’Accademia di Moda di Firenze, nel 2016, con una tesi su “La tuta… dalle origini al futuro“. Per specializzarsi ulteriormente si è poi trasferita per un periodo in Inghilterra dove ha studiato presso la Nottingham Trent University, frequentando il corso di fashion design. Attualmente la giovane è titolare di un suo marchio di moda chiamato NL Fashionwear, di cui il logo YCDI, che sta per You Can Do It, ha tra i testimonial anche Simona Ventura.

Curiosità sulla fidanzata di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini è del segno zodiacale di Pesci, è alta 170 cm, il suo colore naturale di capelli è il castano ma per un periodo è stata bionda. Nell’estate 2018 ha partecipato insieme al compagno Stefano Bettarini a Temptation Island Vip, insieme a Valeria Marini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Il reality in quell’edizione è stato proprio condotto dall’ex moglie di Stefano che ha seguito le vicende dei due mostrandosi sempre attenta e comprensiva.

Il profilo Instagram di Nicoletta, che attualmente vanta quasi 300mila seguaci, ha avuto una vera e propria impennata di follower quando ha deciso di rendere mediaticamente pubblica la relazione con il fidanzato Stefano.

Fonte immagine in alto: Instagram @nicolettalarini