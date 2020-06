La settimana è appena cominciata e questo martedì 23 giugno sarà da vivere soprattutto all’insegna dei film, almeno stando alla programmazione della prima serata delle maggiori reti.

Cosa va in onda sulla Rai

Su Rai 1 va in onda Il crimine non va in pensione. In questo film un gruppo di amici over 70 trascorre le proprie giornate in un centro anziani. Tutto cambia quando Edda, una di loro, finisce in ospedale. Il gruppo scopre che la donna ha perso una somma al Bingo, somma con cui sperava di salvare la figlia in difficoltà.

Per aiutarla gli anziani decidono di rapinare proprio la sala Bingo… Come andrà a finire?

Su Rai 2 torna Squadra Speciale Cobra 11 con due nuovi episodi della serie: Mezz’ora a mezzogiorno e Caccia a Semir, in prima visione.

Questa sera torna in onda Cartabianca. Bianca Berlinguer su Rai 3 dedicherà tempo all’attualità: “Mentre in Cina ricominciano i contagi, nel nostro Paese a che punto siamo nella battaglia contro il coronavirus?

Ci aspetta un’estate più tranquilla oppure il Covid-19 resta una grave minaccia e sarebbe un errore abbandonare le misure di sicurezza?



Intanto la prima preoccupazione degli italiani resta la crisi economica che richiede interventi rapidi e concreti“, si legge sulla pagina Facebook del programma.

In onda sui canali Mediaset

Alle 21:25 su Rete 4 va in onda Fuori dal coro. Mario Giordano intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Una puntata dedicata alla crisi economica e al clan Casamonica. In ultimo anche questa nuova estate caratterizzata dall’emergenza coronavirus. Ospiti della serata Nicola Porro, Vittorio Feltri e Iva Zanicchi.

Alle 21:21 su Canale 5 va in scena Vittoria e Abdul.

Un film che racconta la storia dell’amicizia tra Abdul Karim, umile impiegato indiano e la regina Vittoria. La loro amicizia diventerà un problema persino per la famiglia reale e la corte.

Alle 21:15 su Italia 1 va in onda l’ultima puntata di Le Iene show. Durante la puntata si parlerà della strage di Erba e del rapper romano 1727wrldstar. Protagonista della serata anche Patrick Ray Pugliese che sarà vittima di uno scherzo.