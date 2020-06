Grossi guai per una delle star più conosciute del mondo dei film porno: si tratta di Ron Jeremy, divo dei film a luci rosse, che ora si trova ad affrontare pesantissime accuse. Ron Jeremy è stato accusato di stupro e aggressione sessuale ai danni di 4 donne. Se confermate, le accuse gli garantirebbero una condanna a vita in carcere.

Ron Jeremy accusato di stupro

La notizia è rilanciata da numerose fonti internazionali, che riportano come il district attorney (procuratore) di Los Angeles Jackie Lacey ha accusato Ron Jeremy dello stupro a 3 donne e dell’aggressione sessuale ad una quarta.

I fatti, viene riportato, risalgono fino a maggio 2014, quando avrebbe stuprato una 25enne. Gli altri casi riguardano invece la violenza sessuale su una 33enne ed una 46enne, presumibilmente vittime dell’uomo nel 2017.

L’ultima accusa, in ordine di tempo, è per un altro degli stupri che gli vengono contestati: Jeremy avrebbe infatti violentato una donna di 30 anni luglio del 2019. Ci sarebbe inoltre un’altra accusa, riportano le fonti, non portata avanti per mancanza di prove.

Jeremy rischia 90 anni di prigione

L’attore, vera e propria leggenda del mondo del porno e celebre per via del suo aspetto basso, tozzo e peloso, così antitetico rispetto all’immaginario dell’attore di film a luci rosse, rischia ora una pesantissima sentenza.

Se fossero confermate tutte le accuse, Ron Jeremy potrebbe venire condannato a 90 anni di carcere.

Una condanna al carcere a vita, considerando che Ron Jeremy ha oggi 67 anni. I procuratori avrebbero inoltre richiesto una cauzione fissata a oltre 6 milioni e mezzo di dollari.

Una carriera gloriosa, ma anche tante accuse

Quella di Ron Jeremy è una stella che ha smesso di brillare già da molti anni: divenuto celebre grazie ad una certa verve comica, oltre che alle dimensioni, Ron Jeremy è stato anche votato miglior attore porno di sempre nel 2003.

Tuttavia, proprio l’ambiente che lo ha consacrato ha iniziato a escluderlo, dopo le numerose accuse di violenza sessuale a Jeremy da parte di numerose donne: per questo motivo Jeremy, soprannominato “Il Porcospino” era già stato escluso dal “galà del porno” qualche anno fa.

Approfondisci

Rocco Siffredi, il figlio Lorenzo debutta nel mondo del porno

Steven Spielberg, la figlia rivela: “Voglio diventare una pornostar”