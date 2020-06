Ad Albizzate, Varese, il solaio di una palazzina del centro storico è esplosa, come comunicano i Vigili del Fuoco accorsi sul posto. Il muro di mattoni sarebbe crollato addosso a una donna e una bambina, entrambe morte, e sarebbero rimasti feriti un bambino e un altro uomo.

Varese, esplode palazzina: morte madre e bambina

Sarebbero madre e figlia le due vittime dell’esplosione ad Albizzate, piccolo comune della provincia di Varese. Secondo quanto riferisce Varese News, il fratellino della bambina sarebbe stato portato in ospedale in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita la quarta persona ferita.

I Vigili del Fuoco stanno continuando a scavare sotto le macerie per assicurarsi che non ci siano altre persone coinvolte. L’edificio è uno stabile industriale.