Sono stati giorni turbolenti quelli vissuti da Franca Leosini, al centro della bufera per una frase infelice espressa a Storie maledette. La giornalista è stata attaccata da più fronti e una critica feroce è arrivata anche da Gessica Notaro, la Miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017. “Qui di logico non c’è proprio niente“, lo sfogo della ragazza.

La bufera su Franca Leosini

Una bufera mediatica si è scatenata su Franca Leosini nell’ultimo periodo. La giornalista e conduttrice di Storie maledette è finita nel mirino delle critiche per una frase espressa durante un’intervista a Sonia Bracciale.

La donna è in carcere in quanto mandante dell’omicidio dell’ex marito, da lei accusato di maltrattamenti. E, proprio nel frangente di quell’intervista, la Leosini si è rivolta alla donna con una frase che è finita al centro delle polemiche: “Lei ha un quoziente di responsabilità come ce l’hanno tutte le donne che, al primo omaggio di uno schiaffone, non mollano l’uomo che si è permesso di darglielo“. Un’esternazione che ha scatenato critiche da più parti, a cominciare da coloro che lottano in prima linea contro la violenza sulle donne.

Tra cui Gessica Notaro, ex Miss Romagna, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017.

Lo sfogo di Gessica Notaro

Con un video condiviso sul proprio profilo Instagram, Gessica Notaro si è sfogata contro l’esternazione di Franca Leosini. L’ex Miss, che è stata vittima di violenza domestica e che mostra ancora i segni sulla pelle, ha deciso di esporsi sulla vicenda attaccando la giornalista: “Io rimango stupita di come una donna di un tale spessore possa insinuare una cosa del genere: sto parlando di Franca Leosini. Che poi, peraltro, aggiunge “un pensiero che corre sul filo della logica“.

No, qui di logico non c’è proprio niente“. La ragazza, successivamente, ha riportato in primo piano la vicenda che l’ha coinvolta in prima persona: “Mi sono imbattuta in una relazione con un narcisista maligno, questa persona all’inizio mi ha ricoperto di attenzioni, mi ha fatta innamorare di lui. Improvvisamente si è trasformato, in quel momento si era già creato un meccanismo di dipendenza affettiva, paragonata a quella da sostanze stupefacenti“.

“Mi vengono i brividi“

Il duro sfogo di Gessica Notaro prosegue sulla scia della rabbia e dell’indignazione: “Quando sento dire quella frase mi vengono i brividi.

Qui non si può parlare di quoziente di responsabilità, perché se facciamo passare questo messaggio, è un problema. Vuol dire che tutto il lavoro che faccio io, facendo le conferenze tutto l’anno, che fanno i centri anti-violenza, gli psicologi, i criminologi, tutti quanti facciamo un lavoro allora che non serve a niente“. Per poi attaccare nuovamente Franca Leosini: “Ditemi, dopo una dichiarazione del genere fatta peraltro da una giornalista nota, è che è un messaggio che passa ovunque, ditemi tutti noi adesso come dovremmo prenderla“.