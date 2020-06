Tante le anticipazioni televisive sulla messa in onda di questa sera con Rai1 che punta nuovamente a vincere la gara allo share dopo il forte successo ottenuto ieri sera, 24 giugno, con la replica della fiction Nero a metà.

Tutto quello che verrò trasmesso in tv questa sera, 25 giugno.

Questa sera su Rai1 doppio episodio di Che dio ci aiuti 5

Si parte in pole con la Rai che punta al primo posto sul podio immaginario dello share con due nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 5. Questa sera, dalle 21.25, verranno proposti nella fattispecie gli episodi intitolati Fuori!

e L’ultimo ricordo. Un episodio ad alta tensione emotiva il primo con Suor Angela che in tutti i modi cercherà di aiutare una piccola bimba che sembra essere vittima della madre. Nel secondo episodio invece, sempre Suor Angela cercherà di prestare soccorso a Nico alla ricerca di uno studente svanito nel nulla.

Stasera in tv dalla Rai a Mediaset

Dall’altra parte, nella lotta allo share, ci sarà su Canale 5 Tu si que vales – Editing. Ritornando alla Rai, andrà in onda su Rai2 Made in Sud, al cui timone vedremo il più classico Stefano De Martino e Fatima Trotta.

In onda invece alle 21.20 su Rai3 Ogni cosa è illuminata, pellicola americana del 2005 tratta dall’omonimo libro di Jonathan Safran Foer. Due invece gli episodi su Rai4, in onda dalle 21.20, di Absentia St, precisamente gli episodi 3 e 4. In onda invece su Italia 1 alle 21.30 L’incredibile Hulk. Attualità e politica invece su Rete4 con una nuova puntata di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio che questa sera avrà come ospite in studio il leader della Lega Matteo Salvini.