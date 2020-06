Al fianco di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri dal 2018, Roberta Morise ha speso parole di stima e apprezzamento nei confronti del noto conduttore.

Le dichiarazioni di Roberta Morise

Nel corso di un’intervista rilasciata a In Tv, Roberta Morise, parlando di Giancarlo Magalli ha dichiarato: “Sa arrivare in tutte le case e la gente gli è affezionata. Il programma lo rispecchia: genuino, mai ruffiano. Lavorare con lui mi ha resa migliore, più forte, sicura”. Parole di affetto anche nei confronti del regista e autore del programma, Michele Guardì, con la Morise che ha affermato: “Mi notò in un altro programma, disse: ‘Ti voglio con me sei la nuova Carrà’.

È stato di parola, gli devo molto”.

Sempre nel corso dell’intervista la showgirl ha anche rivelato di sentire molto affetto da parte del pubblico, tanto da ammettere: “L’affetto della gente è fondamentale. Spero di riuscire a trasmettere chi sono: me stessa sempre, senza filtri. Mai interpretare un ruolo. Ricevere messaggi di apprezzamento da persone tra loro diverse è una gioia”. Mentre per quanto riguarda le critiche ha aggiunto: “Non è vero che fanno crescere, feriscono”.

Via da I Fatti Vostri?

Nel frattempo, dopo una stagione senz’ombra di dubbio complicata per via dell’emergenza Coronavirus, si prospettano grandi cambiamenti in vista della prossima edizione de I Fatti Vostri. In base a quanto si evince da Tv Blog, infatti, sembra che il direttore di rete Ludovico Di Meo voglia cambiare volto al fianco di Magalli, con la Morise che pertanto potrebbe dire addio al programma.

Al posto della conduttrice si ipotizzano i nomi di Veronica Maya, Samanta Togni oppure Elisa Silvestrin. Ma non solo, sembrerebbe non essere confermata nemmeno la presenza dell’orchestra di Demo Morselli, al cui posto arriverebbe l’orchestra Palatresi.

Non vi sono invece rumors in merito alla presenza o meno di Paolo Fox che ormai da anni entra nelle case degli italiani con il suo spazio dedicato all’oroscopo.

