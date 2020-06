Il mondo della televisione è scosso dalla notizia che per Gigi Marzullo, che con i suoi tormentoni, le sue domande, la sua voce controllata ha conquistato il pubblico notturno ormai da molti anni, sia arrivato il momento dalla pensione. Il primo ad esprimere tutto il suo rammarico è Mauro Coruzzi, in onda tutte le settimane a Italia Sì, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Le parole di Coruzzi

Durante la puntata del programma di Rai 1, Mauro Coruzzi ha commentato la notizia del pensionamento di Marzullo: “Mettiamolo sul podio, un grande della televisione.

Gigi Marzullo, perché vai in pensione? Io sono disperato, affranto“, ha detto. Per i fan della televisione la notizia è di quelle che hanno il sapore del tempo che passa e della malinconia: “Non so come passerò le notti da ora in poi, devo trovare un sostituto che mi dica che il giorno sta morendo e uno nuovo nasce e uno che mi dia una risposta ad una domanda che ancora non riesco a farmi“. Coruzzi non è l’unico ad aver accolto male la notizia, altri fan hanno commentato sui social un addio così importante: “Tutti vanno in pensione meno Magalli con quel programma antico!!!!!

W Marzullo“, ha scritto infatti qualcuno.

L’addio di Marzullo

Sembra chiaro quindi che per Marzullo sia arrivato il momento, obbligato, della pensione. Stando a quanto rivela TvBlog, però, ci sarebbe un’altra possibilità: Marzullo starebbe cercando di ottenre un contratto di consulenza esterna in modo da non dover dire addio ai suoi storici programmi e restandone alla conduzione. Pare invece che non ci siano problemi per le ospitate a Che Tempo che Fa, e che vedremo Marzullo ancora il prossimo anno nel programma di Fabio Fazio.

