Il quinto e penultimo episodio della prima stagione del Giovane Montalbano si intitola Il Terzo Segreto ed andrà in onda lunedì 29 giugno su Rai 1, alle 21.25.

Come è noto si tratta delle repliche del sequel della nota e amatissima serie con Luca Zingaretti, Il Commissario Montalbano, tratto dall’opera letteraria di Andrea Camilleri, che ne ha curato anche la sceneggiatura. Forse proprio sulla scia di questo grande successo, lo spin-off, che vede Michele Riondino vestire i panni di Salvo alle sue prime indagini, raccoglie ad ogni appuntamento ottimi dati d’ascolto.

Ma andiamo a vedere cosa accadrà in questa prossima puntata.

Due casi per il giovane Montalbano

Anche stavolta il giovane commissario si deve districare tra due casi che sconvolgono Vigata. Il primo è la morte sospetta di un muratore albanese, quello che all’apparenza sembra un terribile incidente potrebbe celare un orribile delitto che potrebbe addirittura coinvolgere la mafia locale.

Il secondo è il furto delle pubblicazioni di matrimonio di Vigata, un crimine alquanto insolito, che subito scatena la curiosità delle forze dell’ordine. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere e soprattutto, con quale interesse?

La gelosia di Montalbano

Le indagini, su entrambi i casi, assorbono il giovane Salvo tantissimo, al punto da tenerlo lontano da Livia. Livia però non ci sta ed è pronta a lanciare al commissario qualche provocazione, lasciandogli credere che tra lei e il vicecommissario di Augello, noto dongiovanni.

Montalbano ci cascherà lasciando che la gelosia lo divori. Nel frattempo il rapporto tra il giovane Salvo e il giovane Fazio comincia a mostrare i primi segni di insofferenza. Siamo quasi alla fine di questa prima stagione ma le vicende personali del protagonista si fanno sempre più intricate e coinvolgenti.

Non resta che attendere lunedì 29 giugno per sapere quali novità ci sono in serbo per noi in queste ultime battute.