Quella di oggi sarà ufficialmente l’ultima puntata de La Vita in Diretta, e a dire addio al programma è stata per prima la conduttrice Lorella Cuccarini che ha vissuto questi mesi al fianco di Alberto Matano. Le cose tra i due però non sarebbero andate a finire bene, anzi, in una lettera resa nota oggi, la conduttrice attacca un collega, senza farne mai il nome, ma che molti ricollegano proprio a lui.

La lettera di Lorella Cuccarini

“Cari compagni di viaggio, è arrivato il momento dei saluti, ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me.

È stata la mia prima volta in un programma quotidiano così complesso. Di programmi televisivi ne ho fatti tanti, ma una ‘macchina infernale’ come quella di VID non l’avevo mai guidata. La prima volta (e speriamo l’unica) in cui abbiamo dovuto convivere con il dramma di una pandemia devastante. A proposito, grazie per il vostro coraggio. La professionalità la diamo per scontata, il coraggio no“, scrive la Cuccarini in una lettera inviata ai collaboratori e resa nota oggi da Leggo.

Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali però comincia una lunga invettiva contro un collega di cui non fa il nome: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro – scrive – Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone“.

Ed ecco quindi le accuse al veleno che molti leggono dirette proprio ad Alberto Matano che oggi condurrà l’ultima puntata.

“Malgrado tutto, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza avere neppure la forza di opporsi o di parlarne.

Malgrado tutto però è stato bello condividere questi mesi con voi. Non so dove, non so quando, magari ci ritroveremo… Grazie di cuore a tutte le anime belle che ho incontrato. Vi abbraccio, Lorella Cuccarini“, conclude infine prima di lasciare spazio alla puntata di oggi. Arriverà una replica in diretta? Bisognerà attendere l’entrata in studio di Matano per saperlo.