Romina Power è stata colpita da un terribile lutto. La sorella, Taryn Power, è morta ieri, come annuncia la cantante sui social. Una perdita dolorosa, dovuta a una malattia contro cui Taryn ha combattuto per un anno e mezzo.

Romina Power: scomparsa la sorella Taryn

In un post su Instagram la cantante Romina Power annuncia la morte della sorella Taryn. “Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia“, scrive, “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole ,nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosita’ e l’amore che aveva per gli animali e la natura.

Non potevo avere una sorella migliore in questa vita !“.

Nel video si vedono le due sorelle in mezzo al deserto, durante un viaggio in macchina insieme, in un momento molto intimo. Romina e Taryn cantano il grande classico Cheek To Cheek di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong mentre attraversano un paesaggio solitario e introspettivo.

Taryn Power, amatissima sorella

Taryn lascia un vuoto enorme nella vita di Romina Power: la cantante più volte aveva parlato del profondo legame che le univa. Ex attrice, Taryn aveva 2 anni in meno della sorella e come lei era figlia dei due attori Tyrone Power e Linda Christian.

Il post di Romina Power su Taryn

Nonostante le due sorelle non si vedessero spesso (Taryn viveva nel Wisconsin), il rapporto era solidissimo, così come molto tranquillo e affiatato era quello con l’ex cognato Albano Carrisi, che andava a trovare spesso: “Quando li sento cantare in concerto, mi viene da piangere dalla malinconia.

Erano bei tempi e di amore ce n’era a volontà“, scriveva Taryn nei nostalgici diari pubblicati da Chi.

