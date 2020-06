In occasione dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha voluto anche un video-collegamento con Giovanna Botteri. L’inviata Rai a Pechino, dopo essersi collegata con la padrona di casa, ha mostrato una simpatica maglietta bianca che ritrae la conduttrice: un omaggio alla Venier per l’atto conclusivo di questa stagione televisiva ricca di successi.

Giovanna Botteri: la sorpresa a Mara Venier

A Domenica In c’è in video-collegamento Giovanna Botteri, la giornalista Rai simbolo di questa grave emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. L’inviata, infatti, ha seguito l’evolversi della crisi direttamente da Pechino, in Cina, lì da dove tutto è cominciato.

Con grande professionalità ha sempre informato gli italiani con notizie e aggiornamenti costanti. Questa volta, però, ha voluto sfoggiare anche il lato più ironico e divertente del suo carattere. In video-collegamento con Mara Venier, la giornalista ha salutato la conduttrice per poi aggiungere: “Hai visto come mi sono messa elegante oggi? Giacca e… ta-taaan“. La sorpresa lascia sgomenti tutti: la giornalista ha infatti indosso una maglietta bianca con impressa l’immagine di Mara Venier. “L’ho fatta fare qui a Pechino, un’avventura, però ultima puntata e ci voleva“, ha spiegato.

Un bellissimo omaggio alla conduttrice che oggi va in onda con l’ultima puntata di Domenica In, prima della consueta pausa estiva.

“Non ho sempre la stessa maglietta“

La giornalista ha poi affermato: “Dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece vedi? Non ho sempre la stessa maglietta. Dopo andrà autografata naturalmente“. Una piccola frecciatina a tutti coloro che nelle scorse settimane l’hanno spesso criticata sul web per via del suo look giudicato trasandato. Giovanna Botteri ci ha messo il sorriso e una grandissima ironia per rispondere a queste critiche, e lo ha fatto nel modo più insolito.

Mara Venier, felicissima per questo omaggio, ha fotografato da lontano la maglietta di Giovanna Botteri per poi annunciare di voler postare lo scatto sui social. Un omaggio speciale per la conduttrice, nel giorno di chiusura della sua stagione televisiva.