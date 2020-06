Sei anni d’amore, una figlia e un matrimonio che “compie” due anni. Ed è proprio nella ricorrenza di questo giorno speciale, che Kledi ha voluto dedicare una romantica lettera d’amore alla moglie Charlotte Lazzari.

La lettera d’amore di Kledi

“Oggi, come due anni fa, ho provato le stesse emozioni” inizia così la dolce dedica del ballerino alla moglie, per poi ricordare la magia del giorno delle nozze. “Non riuscire a dormire per l’adrenalina. I brividi mentre camminavi verso di me. Eri bellissima!” ha scritto, ricordando anche la presenza del loro grande amore, la piccolina di casa: “Lea lì con noi che guardava tutti con quel suo sguardo curioso.

Oggi mi sembra di rivivere quella grande festa”.

“Mi è bastato guardarti negli occhi per capire che saresti stata tu, la mia migliore amica, la mia amante, la mia famiglia. Buon anniversario puchu”.

Il video ripostato da Charlotte

Anche la bella sposa non è stata da meno, nelle sue Instagram Stories ha ripostato un video pubblicato in occasione del primo anniversario e diverse foto. Nelle immagini il ricordo di quel giorno speciale dall’inizio alla fine.

In sottofondo The sound of silence e le parole pronunciate durante le nozze.

L’amore di Charlotte e Kledi

Riservati e innamoratissimi, questi i due aggettivi che rispecchiano a pieno la storia d’amore tra Charlotte Lazzari e Kledi Kladiu. La coppia, insieme da 6 anni e, nonostante i 18 anni di differenza vive una storia ricca d’amore e gioia, come dimostrato anche dal coronamento del loro sogno d’amore arrivato un po’ prima delle nozze.

Kledi e Charlotte infatti sono genitori di una bellissima bambina di nome Lea. Fin dall’inizio il ballerino aveva descritto la futura moglie come la donna giusta, quella che stava aspettando, ed efettivamente è stato così.

