Mara Venier, conduttrice di Domenica In, è anche nota per i suoi scivoloni ed i momenti di spontaneità che intrattengono il pubblico domenicale.

“Vittima” della sua ultima gaffe è stata Loretta Goggi, ospite dell’ultima puntata insieme a Romina Power, dove le 2 cantanti hanno ripercorso la loro carriera.

Le parole inaspettate su Gianni Brezza

Nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha ospitato la sue amiche di lunga data Loretta Goggi e Romina Power per avere un’ultima chiacchierata pubblica in occasione della 42° puntata dello show, che è anche l’ultima di questa stagione.

Nel corso dell’intervista si è toccato anche l’argomento Gianni Brezza, il marito della Goggi morto nel 2011 per un cancro, dopo 32 anni di amore.

Loretta ha ammesso: “Non canto le canzoni che mi ricordano Gianni”, al che la padrona di casa ha commentato: “Però Romina canta ancora le canzoni dell’ex marito Al Bano”.

Romina raddoppia le gaffe

Loretta ha risposto dopo un primo momento di imbarazzo: “Eh ma lui è ancora vivo!”. Parlando dei 32 anni trascorsi al fianco di Gianni, arriva la seconda gaffe, questa volta di Romina. “Che coraggio” commenta la cantante, lasciando nuovamente Loretta senza parole.

“Ma che stai a di!” risponde Mara cercando di coprire lo scivolone.

Il ricordo del marito che emoziona Loretta Goggi

Durante l’intervista la Goggi ha parlato della lunga storia d’amore con il marito scomparso 9 anni fa. “C’è sempre con me, mi ritorna in mente è come se l’avessi qua” confessa Loretta a Mara.

La cantante confessa anche che il loro amore ha conosciuto omenti di difficoltà, con periodi in cui i 2 si separavano per alcuni mesi, per poi tornare sempre insieme.

Loretta ha infatti ricordato di essere sempre stata accanto al marito, fino agli ultimi momenti della sua difficile malattia: “Abbiamo dormito mano nella mano fino all’ultimo giorno” racconta al termine dell’intervista.

