“Odio questo giorno maledetto“, sono le uniche parole che riesce a scrivere Elisabetta Gregoraci su Instagram in un giorno che la riporta ad uno dei momenti più dolorosi e difficile della sua vita e del suo passato. Il 29 giugno, il giorno in cui 9 anni fa si è spenta la madre Melina dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno.

Elisabetta Gregoraci e il lutto per la madre

“Te ne sei andata via giovane giovanissima, troppo in fretta… sono già 9 anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima, si perché tu sei sempre accanto a me“, scriveva il 4 marzo scorso Elisabetta Gregoraci su Instagram, nel giorno del 61esimo compleanno della madre Melina, scomparsa come lei sottolinea molto giovane per colpa di un tumore al seno contro il quale aveva a lungo lottato.

Elisabetta Gregoraci e la madre Melina, uno scatto pubblicato sui social dalla showgirl nel giorno del compleanno della mamma scomparsa. Fonte: Instagram

Il ricordo nel giorno dell’anniversario di morte

E non è casuale il ricordo che fiocca oggi sulla pagina Instagram della Gregoraci.

Come già evidenziato, il 29 giugno di 9 anni fa la Gregoraci perdeva la madre e da quel giorno, ogni 29 giugno, la vita della showgirl è inevitabilmente portata ad arrestarsi per arenarsi sul doloroso ricordo e lo straziante vuoto per la perdita. Non un post questa volta ma una storia, uno scatto che ritrae la Gregoraci in compagnia della madre e poche parole scritte sopra lo scatto: “Ovunque tu sia ti amo mamma… questo è un giorno maledetto“. Uno scatto, anche questo, estrapolato dal passato e che la Gregoraci già aveva voluto condividere con i suoi seguaci sui social.