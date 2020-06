Un lutto devastante dopo la battaglia contro la malattia, e l’addio struggente che sigilla un grande amore: è la storia di Jamie Barrett, calciatore e capitano 37enne della squadra inglese del Gresley Football Club che ha perso la moglie all’età di 33 anni, stroncata da un male incurabile dopo avergli regalato la gioia di due figli.

Lutto per il calciatore inglese Jamie Barrett

La notizia del lutto che ha colpito il calciatore inglese Jamie Barrett ha fatto il giro delle cronache del Regno Unito e del web, imponendosi in tutto il suo carico di strazio e speranza.

Il giocatore, capitano del Gresley Football Club, ha ricordato la moglie Leanne, morta a 33 anni dopo una durissima battaglia contro il cancro. Per tentare di salvarla e accedere a nuovi trattamenti, era stata avviata anche una raccolta fondi. Ma il 5 giugno scorso è arrivata la fine.

Poche ore fa, il Derbyshire Live ha pubblicato le parole strazianti che il calciatore ha rivolto alla donna, nel ringraziare quanti sono stati vicini alla loro famiglia nei terribili mesi della lotta contro la malattia.

Lo straziante ricordo della moglie

“Sono orgoglioso della donna che ho sposato – ha dichiarato Barrett ai microfoni della stampa locale –. Non ti rendi mai conto di quanto sia devastante il cancro fino a quando non succede a qualcuno che ami. Sarà un ottimo esempio per i nostri figli che crescono, e lascia un’eredità che ricorderò ai bambini tutti i giorni“.

Jamie e Leanne Barrett, sposati dal 2016, sono diventati genitori di due bimbi: India-Lily, che oggi ha 6 anni, e il secondogenito Beau. Poco dopo aver appreso della seconda gravidanza, la terribile diagnosi: un tumore ai polmoni che, nel giro di 2 anni, non le avrebbe dato scampo.

Il giocatore inglese ha dipinto un toccante ritratto della personalità di sua moglie, definita “bella, forte e premurosa“. “È stato difficile – ha concluso il 37enne – avere a che fare con la diagnosi e avere un neonato. Non sapevamo se sarebbe sopravvissuto, ma lei cercava sempre di essere positiva per la nostra bambina. Gli ultimi 18 mesi sono stati orrendi. L’unica cosa che ci ha fatto andare avanti sono stati i nostri figli“.

Su Twitter è impresso il doloroso annuncio della morte da parte del calciatore, seguito dai messaggi di cordoglio dell’intero club in cui porta la fascia di capitano: “È con il cuore spezzato che devo annunciare che la mia splendida moglie Leanne Barrett è morta nelle prime ore di questa mattina, con la sua famiglia intorno a lei. Le parole non possono descrivere tutto questo. Ti amo sempre, Jamie, India Lily e Beau“.