Can Yaman, attualmente, è uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile. Ma quale lavoro faceva prima di diventare famoso? I flirt che gli sono stati attribuiti sono veri? Sono molte le curiosità dei fan sulla vita privata e sulla carriera dell’attore turco.

Can Yaman: non solo attore

Attore, modello ed avvocato, Can Yaman è nato ad Istanbul nel 1989 ed è figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere. Can, che fin da giovane si è dimostrato uno studente modello, ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul e si è poi laureato in Giurisprudenza nel 2012, lavorando da subito come praticante procuratore.

Nonostante gli studi ed una carriera agli esordi, dopo solo sei mesi ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Can Yaman parla correttamente quattro lingue: turco, italiano, tedesco ed inglese e, di recente, ha anche iniziato a studiare lo spagnolo.

Le donne di Can Yaman

Nonostante Can Yaman sia un VIP abbastanza riservato, per quanto riguarda la vita privata, sappiamo per certo che l’ultima fidanzata ufficiale è stata Bestmsu Ozdemir, attrice come lui. Successivamente si è parlato di un’altra relazione, quella tra l’attore e Demet Ozdemir, grazie al loro grande feeling e complicità dimostrata durante le riprese di Erkenci Kus, nella quale interpretano una romantica storia d’amore.

A dispetto delle tanti voci, i due non hanno mai confermato e neppure smentito il presunto flirt.

La carriera di Can

Dopo aver conosciuto ed essersi affidato ai suoi attuali manager, Can ha iniziato a studiare recitazione e così nel 2014 ha dato il via alla carriera da attore anche se il successo è arrivato 2017, con l’interpretazione di Ferit Aslan, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Nel 2018 e nel 2019 ha poi interpretato il ruolo di Can Divit, nella serie Daydreamer – Le ali del sogno. Invece, da questo giugno, si può seguire nel ruolo di Özgür Atasoy, nella serie Bay Yanlış.

Curiosità su Can Yaman

Can Yaman nel 2018, in collaborazione con un’azienda turca, ha creato, una linea di abbigliamento i cui abiti sono stati indossati dall’attore nella serie Erkenci Kus. Durante la quarantena a causa del coronavirus ha imparato a ballare il tango con un’insegnante d’eccezione: sua madre.

Da bambino portava i capelli lunghi e ha dichiarato di non provare imbarazzo nel mostrarsi nudo.