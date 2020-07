Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e partecipante di Temptation Island, è da qualche settimana bersaglio di gossip e polemiche. Dopo l’annunciata crisi con il marito Cristian Galella, la Gabrieletto sarebbe stata criticata per via del suo look, che a molti è parso ritoccato.

Le polemiche sul look di Tara Gabrieletto

Non è bastata la rivelazione sul crollo del matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella a creare un vortice di gossip attorno alla donna. A questo infatti si aggiungono i pesanti commenti piovuti sotto alcune foto della vicentina: commenti che insinuano come, nel giro di un anno, la Gabrieletto si sarebbe rifatta naso e bocca.

“Omologata pure tu con la bocca a papera. Mah!“, scrive un utente, “E anche tu dal gommista per le labbra” un altro.

L’ex-corteggiatrice ha preso in mano la situazione e, tramite alcuni filmati sul suo profilo Instagram, ha risposto in modo diretto alle critiche: “Avete veramente un sacco di fantasia a scrivere. Mamma mia ho veramente il vomito. Tralasciando questo, le mie labbra sono normali. Magari la prossima volta collegate i criceti così il vostro cervello si attiva e riuscirà ad arrivare al pensiero che era il filtro di Instagram“.

A destra, Tara Gabrieletto nel 2019. A sinistra, Tara Gabrieletto nel 2020

La storia d’amore tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella

L’altro topic per il quale la Gabrieletto è molto discussa, è la fine del suo matrimonio. La storia d’amore tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella inizia da molto lontano: si sono infatti conosciuti nella stagione 2011/2012 di Uomini e Donne. Tra i due, lui tronista e lei corteggiatrice, si accese la scintilla, destinata a durare.

In seguito, la coppia ha partecipato ad altri programmi televisivi che avrebbero potuto minare il loro felice rapporto, come Temptation Island e L’Isola dei Famosi.

La prima esperienza si è addirittura conclusa con la proposta di matrimonio al falò, mentre la seconda, di cui ha fatto parte solo Galella, è terminata senza sconvolgimenti particolari per la loro relazione. Il 30 Agosto 2016 la coppia si è finalmente unita in matrimonio.

Selfie di Tara Gabrieletto con il Cristian Galella durante una vacanza

La crisi della coppia

Dopo 4 anni di unione matrimoniale, Tara Gabrieletto e Cristian Galella sono entrati in crisi.

A confermarlo è stata la sexy vicentina, che tartassata dalle domande dei fan, ha chiarito la situazione attraverso delle storie sul suo profilo Instagram.

Queste le sue parole: “Non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male. I miei occhi parlano prima della bocca”. La ragazza ha poi confermato: ” Non è un bel periodo, non sto benissimo. Sto prendendo delle decisioni della mia vita… stiamo prendendo“.

Pur mantenendo un po’ di riserbo, l’ex corteggiatrice ha fatto intendere come sia la situazione col marito: “Non fatemi domande strane, non continuate a chiedermi della fede, di dov’è Cristian, tanto non risponderò.

Non arrabbiatevi, non è per cattiveria, ma sono cose mie“.

