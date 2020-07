Non si ha modo di prevedere dove colpirà un fulmine sin quando non avrà già colpito si suol dire, in questo caso però il fulmine di cui parliamo è storia nota. Da una parte troviamo infatti la nota conduttrice Rai di Detto Fatto, Bianca Guaccero; dall’altra la sua ormai vecchia fiamma, l’ex calciatore Nicola Ventola. Una chiamata a sorpresa, quella tra i due, che ha già fatto scalpitare gli appassionati di gossip!

Nicola Ventola chiama a sorpresa Bianca Guaccero

Tantissimi ricordi alle spalle, una relazione durata 5 lunghi anni e un rapporto, ad oggi, particolarmente gioioso ed affettuoso del tutto privo di insani rancori.

Tra Bianca Guaccero e l’ex calciatore Nicola Ventola, sebbene la storia d’amore sia ormai naufragata da tempo, i rapporti si sono mantenuti idilliaci tanto da non impedire quest’oggi all’ex di intervenire a sorpresa nello studio di Detto Fatto con l’occasione (o la scusa?) di parlare del singolo Una vita da bomber che lo vede cantare insieme all’amico ed ex calciatore anche lui, Bobo Vieri.

Bianca Guaccero: “Arrivò il messaggio di un’altra donna“

Si parlava di ricordi e di doti canore quando la Guaccero, al timone del salottino Rai di Detto Fatto, ha spolverato un vecchio amarcord che l’ha portata a raccontare un aneddoto risalente al periodo in cui si frequentava con Ventola: “Che sorpresa… Io e Nicola siamo stati legati per cinque anni quando eravamo più piccoli e io ricordo che comprammo insieme una tastiera con le basi dove io passavo il tempo a cantare mentre lui era in ritiro con la squadra“.

Un ricordo datato venuto ora a galla proprio in occasione di una sorpresa fatta da Ventola all’ex.

L’ex calciatore ha di fatto fatto un’incursione telefonica in studio a Detto Fatto, salutando l’ex al quale è ora affettuosamente legato. “Bianca è speciale, lo sarà sempre – ha dichiarato al telefono Ventola, facendo arrossire la Guaccero – Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché…“. Il motivo però lo ricordava perfettamente la Guaccero: “Arrivò sul suo cellulare il messaggio di un’altra donna“.

