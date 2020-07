E finisce un’altra settimana all’insegna dello spettacolo, dell’intrattenimento, dell’informazione e del grande cinema. Scopriamo allora cosa ci propongono oggi in tv le principali reti televisive in questa domenica 5 luglio.

Domenica in Rai

Fiction, serie tv e cinema: sono queste le 3 parole d’ordine della domenica sera di Rai 1. Andiamo a vedere nello specifico quali titoli popoleranno la prima serata.

Protagonisti del piccolo schermo

Su Rai 1 alle 21.25 tornano gli amati Vanessa Incontrada e Lino Gunciale con la fiction seguitissima Non Dirlo Al Mio Capo…. La puntata di questa settimana si intitola Fidarsi…è bene?

Mentre Enrico si comporta come se il bacio con Lisa non avesse significato niente, quest’ultima scopre che tra i clienti di Enrico c’è Rocco, l’uomo da cui Perla sta divorziando.

Su Rai 2 invece, a partire dalle 21.20, andranno in onda ben due episodi della prima stagione di FBI. I titoli delle puntate sono La Fede dell’Armiere e Crisi di Identità. Si indaga sull’omicidio di un trafficante, che assomiglia moltissimo ad Oa. L’agente decide di sfruttare questo elemento a suo vantaggio e fiondarsi in una missione sotto copertura

Il cinema di casa Rai

Infine il menù di Viale Mazzini propone su Rai 3 un film con Richard Gere e Michael Sheen, del 2006: L’incredibile vita di Norman.

Richard Gere è Norman Oppenheimer, faccendiere ebreo che vive nella New York degli anni ’90. Norman conosce e diventa amico di Micha Eschel, un giovane israeliano, destinato ad un grande ascesa politica nello Stato di Israele. Il film andrà in onda alle 21.20.

Cosa succede in Mediaset

La proposte di Mediaset per la prima serata spaziano diversi campi anche la domenica.

Vediamole nel dettaglio.

Alla scoperta con Roberto Giacobbo

Alle 21.20 tornano le repliche di Freedom, Oltre Il Confine, programma del giornalista Roberto Giacobbo. Stavolta la troupe ci porterà in luoghi di difficile esplorazione dell’Isola del’Elba.

Il piccolo e il Grande schermo di Mediaset

Tra Canale 5 e Italia 1, invece, la fanno da padrona fiction e cinema. Il primo a partire dalle 21.20 manderà in onda un episodio della seconda stagione di Rosy Abate, dal titolo Una Diabolica Partita A Scacchi. Mentre Luca si convince che sia stato Leonardo ad assassinare Nadia, Rosy, su consiglio di Regina pensa alla possibilità di assumersi le colpe del delitto.

Per gli inguaribili romantici, Italia 1, alle 21.30 domenica sera propone una commedia con Matthew McConaughey e Jennifer Garner, dal titolo La Rivolta delle Ex. Connor disdegna la vita matrimoniale, ma durante il matrimonio del fratello si imbatte in Jenny, una sua vecchia fiamma. Quella notte lo scapolone, un po’ come in Christmas Carol riceverà la visita degli spettri delle sue ex. Al mattino deciderà di cambiare vita ed impegnarsi sul serio.