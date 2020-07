Il fine settimana è già qui e ritornano immancabili alcuni degli appuntamenti più attesi della tv. Dalla Rai alle reti Mediaset, dalla coppia D’Alessio-Incontrada al game di Bonolis, ecco qui tutta la programmazione di questo 4 luglio in tv.

Sabato in Rai

Tra show in prima serata e grande cinema, ci attende un nuovo entusiasmante sabato in Rai.

20 Anni Che Siamo Italiani

Con l’ultimo dei 3 appuntamenti si conclude il ciclo di repliche di 20 Anni Che Siamo Italiani, lo show in prima serata che ha visto protagonista la coppia Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio lo scorso inverno.

Nell’ultima puntata il cantante partenopeo duetterà con la sua ex Anna Tatangelo, ma anche con il Volo. Tra gli ospiti della serata ci saranno Gigi Marzullo, Pippo Baudo, Flavio Insinna, Alessandro Siani, Nino D’Angelo e tanti altri. Lo show andrà in onda su Rai 1 alle 21.25.

Il cinema della Rai

Tra Rai 2 e Rai 3 invece è cinema. Mentre sul secondo canale va in onda un thriller del 2019 dal titolo Lo Specchio della Verità, Rai 3 ci offre un tuffo nel passato con Audace Colpo dei Soliti Ignoti del ’59 con Vittorio Gassman, Nino Manfredi e la bellissima Claudia Cardinale.

Il primo in onda alle 21.05 e il secondo alle 21.20.

Il sabato di Mediaset

Mediaset invece offre un mix esplosivo, tra soap, show in prima serata e cinema. Ma andiamo a vedere approfonditamente come si svolgerà questo sabato sera.

Nuova sfida con Ciao Darwin 7

Su Canale 5, alle 21.20 torna Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, ideato e condotto da Paolo Bonolis. Le due compagini in gara stavolta sono le Giovani, capeggiate da Giovanna Rigato, e le Mature, capeggiate da Gloria Gudia.

Tra soap e cinema

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda la Telenovela Una Vita, con Clara Garrido. Nell’episodio di sabato. Morto Samuel, Liberto si sente responsabile e si lascia divorare dal senso di colpo, mentre Genoveva, distrutta dal dolore e consumata dalla rabbia, non vuole vedere nessuno e si chiude in casa, in una veglia funebre per il marito. Intanto il quartiere già in subbuglio per gli eventi recenti è sotto shock alla scoperta della gravità della malattia di Lucia.

Infine su Italia 1, alle 21.30 tocca ad un film con Jodie Foster, Gerard Butler e la giovane Abigail Breslin, dal titolo L’Isola di Nim. Nim è una bimba che vive su di un’isola con il padre, studioso di scienze e natura. Gli animali sono i suoi migliori amici ed è un’appassionata lettrice Alexandra Riva, autrice di libri di avventura. Quando il padre è disperso in una tempesta la piccola Nim non sapendo che fare scrive via mail alla sua beniamina in cerca di aiuto, ma quando Alexandra arriva sull’isola sembra tutt’altro che esperta di avventure.