Tra i professori di Amici di Maria De Filippi più conosciuti e seguiti, Rudy Zerbi ha condiviso su Instagram la sua felicità per aver rivisto i figli dopo le settimane distanti a causa del lockdown dovuto all’emergenza coronavirus.

La foto di Zerbi con i figli

“So che prima di poter fare una nuova foto così insieme ai miei figli dovrà passare del tempo. So che ci aspettano settimane di video chiamate, di abbracci virtuali ma so anche che è il solo modo di uscire da questo incubo. Buona festa del papà a tutti, se amate i vostri figli e i vostri genitori state a casa!!!

”. Sono queste le parole utilizzate mesi fa da Rudy Zerbi nel giorno della festa del papà, a corredo di uno scatto con i suoi quattro figli.

Adesso, finalmente, dopo settimane separati a causa del lockdown, ha potuto finalmente riabbracciare tutti i suoi figli, con Tommaso, Leo, Luca ed Edoardo che si fanno immortalare assieme al noto papà. A corredo dello scatto la seguente didascalia: “La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”.

Uno scatto che non è passato di certo inosservato, con numerosi follower che non hanno potuto fare a meno di riempire il professore di Amici di like e messaggi di apprezzamento.

I figli del professore di Amici di Maria De Filippi

Una foto che immortala indubbiamente la felicità di Rudy Zerbi nel rivedere i suoi quattro figli, nati da tre diverse relazioni. I primi due, Luca e Tommaso, infatti, sono nati dalla storia d’amore con Simona. In seguito lo speaker radiofonico ha intrapreso una relazione con la nipote di Gianni Morandi, ovvero Carlotta Miti.

Dalla loro storia d’amore è nato il terzogenito Edoardo. Dal 2012 è sentimentalmente legato alla sua attuale compagna, Maria Soledad Temporini, mamma del figlio più piccolo del conduttore, ovvero Leo, nato nel 2015.