Dramma questa mattina sulla spiaggia di Riccione, una giovanissima di 17 anni è morta annegata. La giovanesi trovava sulla spiaggia con gli amici. Sul posto i carabinieri e la capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

17enne muore annegata in spiaggia

Il dramma si è consumato alle prime luci di sabato mattina presso la spiaggia di Alba di Riccione. La 17enne originaria di Rimini si era ritrovata lì con alcuni amici, un gruppo comprendente alcuni vacanzieri provenienti dal Piemonte. Entrata in acqua insieme ad un’amica, all’altezza del bagno 112/b la giovane è scomparsa in acqua.

Immediata l’allerta lanciata dai presenti rimasti a riva ai soccorritori, purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare, la capitaneria di porto ha recuperato il corpo ormai esanime.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del dramma, una prima ipotesi verte sulle condizioni del mare al momento del tuffo in acqua. Stando a quanto riferito dalle testate locali, le ragazze erano reduci da una festa con gli altri coetanei. L’amica che era con lei è stata trasportata in ospedale in codice giallo, anche un altro ragazzo si trova al momento in ospedale, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Il corpo della giovane si trova ora presso la Capitaneria di porto di Rimini, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo mese.