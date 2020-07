Francesca Fialdini è pronta a proseguire la sua esperienza televisiva in Rai con un programma nuovo di zecca. Da questa sera, infatti, la conduttrice sarà al timone della nuova trasmissione di Rai3 Così è la vita. Un format con al centro le esperienze di vita delle persone comuni, che interverranno nel programma direttamente dalle proprie abitazioni.

Francesca Fialdini: nuovo programma su Rai3

Così è la vita è pronto a sbarcare su Rai3. Questa sera il nuovo programma targato Rai3 andrà in onda con la puntata di apertura alle ore 20:30 e proseguirà per altre 6 settimane, sempre di domenica sera.

Al timone Francesca Fialdini, pronta per una nuova avventura in Rai. La conduttrice si sta facendo strada all’interno della Tv di Stato con l’eleganza e la gentilezza che la contraddistingue, e lo dimostrerà anche in questo programma nuovo di zecca. Archiviata l’esperienza al timone di Da noi… a ruota libera, con l’ultima puntata che è andata in onda domenica 14 giugno, Francesca Fialdini non si ferma. L’estate e le vacanze per lei non sono ancora iniziate e rinnova così l’appuntamento con il suo affezionato pubblico, che la potrà vedere da questa sera alla conduzione di un nuovo prodotto targato Rai.

Così è la vita analizza l’unicità delle persone

Così è la vita è un factual che racconta le esperienze di vita di persone comuni, che interverranno di puntata in puntata direttamente dalle proprie abitazioni. Questo nuovo format è stato pensato per entrare nell’intimità dell’individuo, indagandone abitudini, stili di vita, emozioni. Proprio le emozioni saranno il filo conduttore di queste 6 puntate: le coppie di varia età che interverranno, racconteranno tratti del proprio percorso di vita, analizzando i sentimenti più autentici e la semplicità delle piccole cose.

Un modo per aprire il cuore al pubblico e per lanciare un messaggio importantissimo: l’importanza dell’unicità della persona, ognuna delle quali è però legata da un filo comune. La storia di ognuno di noi, infatti, è la storia di tutti gli italiani.