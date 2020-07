La rete propone diversi servizi che oggi sono diventati praticamente indispensabili per i consumatori e i vari utenti. Utilizziamo il web praticamente per qualsiasi cosa, dallo studio fino al lavoro, e di questi tempi pratiche come lo smart working e l’e-learning non hanno fatto altro che confermarlo.

Come se non bastasse, continua a crescere il fenomeno dello shopping online, e si fa un utilizzo sempre più intensivo dei social network, da Facebook a Tik Tok, coinvolgendo dunque un target di ogni età. Naturalmente Internet viene usato anche per giocare ai videogame, da quelli di gambling fino ad arrivare ai classici multiplayer da console o da pc, e persino da smartphone.

In tutto questo, purtroppo, è in aumento anche il numero dei reati informatici e del cyber crime, in Italia e nel mondo. Occorre dunque capire come difendersi al meglio dai pericoli della rete e dai possibili attacchi.

I dati sui crimini informatici e le truffe online

I dati diffusi dalla Polizia Postale sono preoccupanti, e parlano di un vero e proprio boom di truffe e di crimini informatici sul web. Al punto che negli ultimi giorni sono stati denunciati oltre 190 soggetti, accusati di aver truffato le persone in rete.

Chiaramente il periodo particolare che la società ha vissuto (e sta vivendo) non ha fatto altro che incentivare i malfattori del digitale. Non a caso, è stato registrato un aumento delle truffe basate sui siti web fake, sul phishing via email e sulle raccolte fondi truffaldine. Nemmeno chi gioca ai videogames può stare tranquillo, perché su Internet si rischiano pericoli come il furto di dati sensibili, la clonazione delle carte di credito, il furto di identità e molto altro ancora.

Ecco perché conviene sempre imparare a difendersi, al di là delle attività che vengono effettuate ogni giorno in rete, perché la sicurezza non è mai troppa.

I suggerimenti per difendersi dalle truffe online

Iniziamo da chi ama i videogames, e da una nicchia particolare come quella del gioco d’azzardo, fra l’altro la più soggetta ai crimini informatici. Qui si consiglia di selezionare uno dei casino online di Italia dotato di certificazione ADM, in quanto questi portali sono gli unici autorizzati legalmente dall’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto riguarda il gaming da console, è meglio evitare di accettare le richieste di amicizia che arrivano da utenti sconosciuti, e si consiglia di non divulgare mai i propri dati personali quando si usa il microfono durante il live game (ad esempio nome, cognome, indirizzo eccetera).

Su Internet, inoltre, conviene sempre tenere attivo un antivirus professionale e aggiornato alle ultime versioni, anche se questo rappresenta un costo. La regola è aggiornare anche il proprio browser, per evitare che gli eventuali bug possano spianare la strada agli hacker.

Naturalmente non bisogna mai cascare nel tranello del phishing: se si ricevono email da presunti enti bancari che si spacciano per gli originali, guai a cliccare sui link in allegato e ad inserire le proprie informazioni sui portali fake.

Meglio recarsi direttamente sui siti ufficiali ed entrare da lì.