Il mondo del cinema si ritrova costretto a salutare un suo storico volto, diventato celebre a livello internazionale soprattutto per un classico senza tempo come La Storia Infinita di Wolfgang Petersen. Si è infatti spento a 79 anni Tilo Prückner, attore tedesco con all’attivo centinaia di pellicole.

Tilo Prückner, il Maghetto de La Storia Infinita

Nel cinema, ci sono attori a cui basta anche un solo film per entrare per sempre nei cuori e nei ricordi del pubblico. È il caso dell’attore tedesco Tilo Prückner, uno di quei casi in cui il nome dice forse meno del ruolo che tuttavia l’ha reso celebre nel mondo.

Il suo nome, infatti, resterà per sempre legato al film La Storia Infinita, classico del 1984 che ha fatto le fortune del cinema tedesco e del genere Fantasy, in quegli anni molto in auge grazie anche ad un film come Labyrinth.

Tilo Prückner interpretava Maghetto, uno dei personaggi secondari del racconto dell’eroe Atreyu, il cavallo Artax e il FortunaDrago Falkor. Nello specifico, Maghetto è protagonista dalla scena con il Mangiaroccia e la lumaca da corsa.

La carriera di Tilo Prückner

Oltre La Storia Infinita, che in quell’anno si rilevò un enorme successo e divenne appunto un classico senza tempo anche dalle nostre parti, Tilo Prückner può vantare un carriera pluridecennale nel cinema e nella televisione.

Nato ad Augusta nel 1940, inizia a conquistare spazio sullo schermo grazie a numerosi registi della New German Film, movimento attivo negli anni ’60 e ’70.

Tra i ruoli iconici della sua carriera, oltre a quello di Maghetto, quello nella serie televisiva Adelheid e i loro assassini, dove ha prestato il volto all’ipocondriaco boss Gernot Schubert, e soprattutto per il film Bomber & Paganini per il quale vinse un German Actor Award nel 1976.

L’ultimo ruolo, invece, risale proprio al 2020, nel film commedia Krauses Umzug.

Tilo Prückner morto a 79 anni

La carriera del celebre attore e interprete di Maghetto, però, è arrivata alla fine, dopo oltre 50 anni di cinema e televisione. Come riportano numerose fonti, Tilo Prückner è morto a 79 anni a causa di una insufficienza cardiaca, mentre si trovava a Berlino.