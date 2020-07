È un giorno speciale per Nek. Il cantante ha infatti celebrato la laurea della figlia Martina con un post su Instagram tra congratulazioni, immensa felicità e un grande orgoglio. “Sei tu la ‘scintilla rivoluzionaria‘”, la dolce dedica a corredo di alcune fotografie che ritraggono la ragazza con l’agognata corona d’alloro.

Festeggiamenti per Martina, la figlia di Nek

Tantissimo orgoglio e festeggiamenti a non finire per la laurea di Martina, la figlia ‘adottiva’ di Nek. La ragazza è cresciuta insieme al cantante e alla madre, Patrizia Vacondio, dopo il divorzio della stessa. Nonostante i buoni rapporti con il padre naturale, Martina ha visto in Nek una figura di riferimento a tal punto da considerarlo papà e da ereditarne il cognome.

Oggi la famiglia Neviani è in vena di festeggiamenti per un evento davvero importante: la laurea della ragazza con uno splendido 110 e lode. Tantissimi gli auguri ricevuti, a cominciare da una dedica speciale del cantante che, su Instagram, ha voluto omaggiarla a dovere.

Nek: “Sei tu la scintilla rivoluzionaria’“

Sul proprio profilo Instagram, Nek ha postato alcuni scatti che ritraggono la ragazza con la tanto agognata corona d’alloro, frutto di studio, esami e sacrifici.

A corredo delle immagini, un dolcissimo messaggio: “Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode. Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere. Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stata.

E noi siamo fieri della persona che sei e sarai“. Parole piene di orgoglio per l’importantissimo traguardo raggiunto. Che sia davvero Martina, così come moltissimi ragazzi della sua età, la ‘scintilla rivoluzionaria’ tanto desiderata dal cantante?