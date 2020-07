Fiction e serie tv sono il pezzo forte di questo martedì in prima serata. Oggi in tv da #CartaBianca, dove si parlerà dei botta e risposta tra Conte e i suoi detrattori, ad House Party che vede tra gli ospiti Michelle Hunziker e il Volo, passando per il cinema, il palinsesto è molto variegato.

Andiamo a vedere nello specifico, canale per canale, da Rai a Mediaset qual è la programmazione del 7 luglio.

Il grande cinema del martedì

Tanto in casa Rai, quanto sulle reti Mediaset, quest’oggi non mancano i titoli di grandi film, e ce n’è per tutti i gusti, dal clut anni ’90 al cinema italiano di ultima generazione.

Su Rai 1 con Raoul Bova e Ricky Memphis

Alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film del 2015 di Carlo Vanzina, Torno Indietro, Cambio Vita, con Raoul Bova e Ricky e Memphis. Una commedia delle seconde occasioni, dove a Marco Damiani e l’amico Claudio viene offerta la possibilità di tornare indietro nel tempo, all’epoca del liceo ed evitare gli errori del passato e scongiurare i fallimenti del presente.

Ma non tutto andrà come avevano immaginato.

Speed su Rete 4

Alle 21.15, su Rete 4 invece andrà in onda Speed, ormai un cult del 1994 diretto da Jan De Bot, con Keanu Reeves e Sandra Bullock. Un autobus viaggia a tutta velocità, sotto le minacce di un pazzo: se dovesse scendere sotto i 50 miglia orari, il mezzo esploderà grazie ad un ordigno collegato a freni e acceleratore. L’gente Traven cercherà di fermare la folle corsa senza conseguenze, con l’aiuto di una passeggera.

Programmi tv

Su Rai 3 e Canale 5 ci sono due programmi tv molto diversi tra loro.

Uno è #CartaBianca, mentre l’altro è House Party.

Cosa accade a #CartaBianca

Bianca Berlinguer alle 21.20 media il dibattito su Rai 3 e affronta temi d’attualità. Gli argomenti della puntata di questa sera sono molto caldi, come la tensione tra gli Stati dell’Europa ai tempi della Pandemia. Tra i temi protagonisti della serata anche l’acceso dibattito tra il Presidente del Consiglio e i suoi più accaniti avversari.

Gli ospiti di House Party

Nel martedì di Canale 5 vanno invece in onda le repliche di House Party, il format ambientato in un Bed&Breakfast dove passano ospiti molto speciali che di volta in volta si raccontano attraverso aneddoti della loro vita.

Se nella scorsa replica abbiamo rivisto Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, stavolta è la volta di Il Volo e Michelle Hunziker. Ad accompagnarli nel corso della serata personaggi del calibro di Gianna Nannini e Del Piero.

Le serie tv

Concludiamo questo palinsesto con le serie tv del martedì, ovvero Chicago P.D. e Squadra Speciale Cobra 11.

Allarme Bomba

Martedì 7 luglio alle 21.45 su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di Squadra Speciale Cobra 11.

La puntata di questa sera si intitola, Allarme Bomba. Semir finisce vittima di un sadico pazzo, che dopo aver fatto esplodere la sua auto lo fa prigioniero. Semir si risveglia tramortito e non sa dove si trova, ma il suo aguzzino lo ha messo in contatto con Paul attraverso un videotelefono e gioca con loro al gatto col topo.

Cattivi Ragazzi

In ultimo su Italia 1 alle 21.20, martedì sarà trasmesso anche un’altra puntata di Chicago P.D., dal titolo Cattivi Ragazzi. A Little Village un’ennesima rapina in cui resta ucciso un uomo e viene rapita una ragazza, Valerie.

Ma Valerie non è una ragazza qualunque…