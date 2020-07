Occhio alla strana coppia formata da Renzo Rosso e Barbara d’Urso! Se però paparazzare è umano, fantasticare è lecito: il celebre imprenditore è stato infatti immortalato fianco-fianco alla celebre conduttrice televisiva che è riuscita a ritagliarsi tempo e spazio per fuggire da Milano e godersi qualche giorno in laguna.

Barbara d’Urso pizzicata a Venezia con Renzo Rosso

Fuga d’amore? Amicizia? A giudicare da fuori e conoscendo un po’ il personaggio, credere che tra i due possa esserci del tenero è sicuramente lecito ma potrebbe rivelarsi del tutto menzognero. Fatto sta che, per quanto si possano contenere le voci, a parlare in questo caso sono le fotografie scattate dai paparazzi del settimanale Oggi.

La fuga da Milano alla volta della laguna

Spensierata, in abito bianco ed estivo, Barbara d’Urso è riuscita a “fuggire” dalla sua Milano dove per mesi non ha mai smesso di lavorare fronteggiando a viso aperto anche gli immensi studi Mediaset svuotati del pubblico a causa delle disposizioni anti-Coronavirus. La fuga però è tutt’altro che improvvisata e tutt’altro che in solitaria: la d’Urso è stata infatti immortalata tra i tantissimi turisti (una meta popolata e proprio per questo non casuale?) in quel di Venezia in compagnia del fondatore di Diesel, Renzo Rosso.

Barbara d’Urso paparazzata dai fotografi del settimanale Oggi al fianco dell’imprenditore Renzo Rosso. Fonte: Settimanale Oggi

Amicizia? Prove di intimità? Quanto di più saliente ovviamente non è dato sapere e al momento da nessuna delle due parti è arrivata smentita o conferma del flirt sebbene, conoscendo la d’Urso, non è del tutto escluso che non intervenga a fare a ordine tra le dicerie.

Chi è Renzo Rosso, il 12esimo uomo più ricco d’Italia

Quanto a Renzo Rosso invece, se le informazioni sulla vita privata e le love story di Barbarella scarseggiano, c’è ancor meno da scavare.

Di lui sappiamo essere il fondatore di Diesel, celebre azienda di abbigliamento italiana famosa in tutto il mondo. Proprio Rosso, nel 2019, è stato inserito in qualità di imprenditore a capo anche della holding che controlla marchi di moda quali Maison Mariangela, Marni e Amiri, nell’ambita classifica stilata da Forbes come 12esimo uomo più ricco d’Italia.

Un super papà di 7 figli

Oltre ad essere però uno degli imprenditori più influenti del panorama nazionale e non solo, Renzo Rosso è un super papà di ben 7 figli: “Mi piace il dialogo con i giovani, e spesso divento amico degli amici dei miei figli“, aveva dichiarato a Grazia discorrendo sul rapporto tanto con loro quanto con le 3 diverse madri.

