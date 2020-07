Sul balcone di casa e con il mare cristallino sullo sfondo, Elisabetta Canalis infiamma Instagram con un paio di scatti piuttosto seducenti. L’ex Velina di Striscia la Notizia non smette di stupire e, sul proprio profilo, si mostra in un intimo vedo-non vedo che manda in visibilio i followers. Tanti i commenti ricevuti, così come i like ottenuti.

Elisabetta Canalis seduce su Instagram

È stato un ‘buongiorno’ davvero seducente quello che Elisabetta Canalis ha voluto dare ai suoi followers questa mattina. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram alcuni scatti davvero intimi, mostrandosi in tutto il suo splendore.

Con il suo fisico scultoreo e un intimo color carne, la Canalis ha letteralmente mandato in visibilio i followers, che l’hanno travolta di like e commenti. Nel primo scatto ammicca alla telecamera e, senza un filo di trucco, si mostra al naturale in tutta la sua bellezza. Nella seconda foto, invece, compare seduta sul balcone di casa con un meraviglioso mare cristallino sullo sfondo. Ma i dettagli si rivelano insignificanti di fronte alle audaci fotografie condivise con i fans, che l’hanno riempita di complimenti.

Dal bancone di Striscia alla vita in America

Da diversi anni Elisabetta Canalis vive in America al fianco del marito, il chirurgo Brian Perri, e della loro figlia Skyler Eva. In terra americana la showgirl sarda ha ritrovato il sorriso e ha costruito la famiglia che tanto desiderava nella splendida Los Angeles. Elisabetta Canalis è diventata famosa al pubblico italiano per essere stata Velina di Striscia la Notizia dal 1999 al 2002, al fianco di Maddalena Corvaglia. Dal bancone del tg satirico di Canale 5, la ragazza ha poi spiccato il volo intraprendendo un lunghissimo percorso di crescita, personale e non solo.