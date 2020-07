Durante la seconda puntata di Temptation Island, Antonella Elia racconta di sentirsi ancora con il suo ex. La rivelazione inaspettata provoca la gelosia da parte del suo attuale compagno Pietro Delle Piane.

Ma di chi si tratta? Ecco chi è Fabiano Petricone, ex poco conosciuto della celebre showgirl.

Tutto su Fabiano Petricone: un uomo lontano dalle telecamere

Fabiano Petricone è nato a L’Aquila nel 1965 ed è un professore universitario e scrittore. È laureato in Lettere e insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila.

La relazione con la bella showgirl inizia nel 2013 e dura per ben 5 anni, fino al 2018.

La coppia appariva spesso in pubblico e anche sulle copertine di giornali, sempre al centro di gossip. Dopo la separazione, però, il professore ha deciso di ritirarsi dalla mondanità ed è sparito dalle cronache.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair e ripresa da altri siti, Antonella aveva confermato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’uomo: “Non ho più una passione. Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato” confessa la Elia.

La rivelazione di Antonella sull’ex Fabiano Petricone

Il nome del poco conosciuto ex di Antonella Elia è ritornato alla ribalta, anche sui social, dopo la rivelazione della showgirl fatta alla single Ale nella scorsa puntata di Temptation Island.

“Fabiano, lo adoro. Per me è come un fratello. Pietro è molto geloso” rivela apertamente Antonella “Io non posso più chiamarlo, prima lo sentivo anche 2 volte al giorno. Le cose sono peggiorate perché io chiamavo Fabiano per qualsiasi cosa, ero dipendente da lui”.

Antonella Elia e le telefonate all’ex Fabiano

“Ora lo sento di nascosto e cancello le telefonate o i whatsapp, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano” conclude la showgirl.

La rivelazione ha ovviamente scatenato la gelosia di Pietro Delle Piane: “Se un tuo ex ti chiama tutti i giorni e lo senti per alcune cose anziché sentire me, vuoi dire che non hai stima” è la conclusione dell’attuale compagno.

