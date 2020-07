Comincia una nuova settimana televisiva, e come ogni settimana dal lunedì al venerdì, alle 15.40, va in onda su Rai 1 la fiction Il Paradiso Delle Signore. Nuovi risvolti ci attendono dopo il licenziamento di Angela e soprattutto Federico sembra pronto a prendere una decisione determinante per la sua situazione.

Di seguito tutte le anticipazioni sulle puntate in onda nella settimana che va dal 13 al 17 luglio.

Federico prende la sua decisione

Federico comunica ai suoi genitori la decisione che ha preso riguardo la sua situazione. Il giovane ha deciso di sottoporsi ad un’operazione e per farlo è disposto ad andare anche contro il parere di Silvia.

Infatti, nonostante quest’ultima non sia d’accordo, è pronto ad andare fino in fondo.

Il rischio è altissimo: se l’intervento non dovesse avere un buon esito Federico rimarrà paralizzato per il resto della sua vita. E così trascorsa la notte in ospedale con Roberta, dopo che questa è tornata al Paradiso il giorno dopo, Federico si abbandona all’angoscia che avanza con insistenza. Per la fine della settimana Federico entrerà nella sara operatoria tra la suspense del pubblico.

Angela si è licenziata dal Paradiso delle Signore

Come confesserà a Gabriella, Angela ha deciso di licenziarsi dal Paradiso delle Signore, per stare lontana da Riccardo. Ora più che mai, però, ha bisogno di lavorare, specie ora che ha ingaggiato un investigatore privato per rintracciare suo figlio. Così dopo essersi proposta di dare una mano a Marcella, Angela è alla ricerca di una nuova occupazione.

Ma quando tutto sembra perduto, Angela riceve un aiuto inaspettato proprio da Riccardo, il quale ha preso a cuore la sua situazione.

Il disastro dell’Expo 61

Marta e Vittorio si preoccupano della consegna delle divise delle hostess per l’Expo 61, le divise. Ma nonostante Marta e Vittoria si siano occupati con molto scrupolo e attenzione al progetto la divisa commissionata da Ravasi per le hostess non è stata scelta: il motivo è dovuto ad un terribile dimenticanza di Cosimo.

Entrambi quindi rimangono molto delusi dal progetto Expo 61, che sarà un vero fallimento. Presto però verrà a galla che dietro l’errore di di Cosimo c’è un suo grave problema familiare.