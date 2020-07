Il fine settimana di questa seconda settimana di luglio è alle porte. Oggi in tv, tra il palinsesto Rai e quello Mediaset la scelta è davvero varia, dall’omaggio a Padre Pio ai vecchi film, passando per l’immancabile Ciao Darwin.

Una programmazione ricca, che a breve andremo a scoprire nel dettaglio canale per canale.

Le proposte della Rai

Casa Rai non si smentisce e anche questo sabato 10 luglio regala al suo pubblico un mix perfetto di gala, cinema e adrenalina.

Tributo a Padre Pio

Su Rai 1 alle 21.00 andrà in onda il tradizionale tributo a Padre Pio .

Quest’anno, tuttavia, causa norme anti-contagio, lo spettacolo non sarà trasmesso dalla cittadina di Pietralcina, ma dagli studi Rai a Roma.

Lo show, dal titolo Una Voce Per Padre Pio, vede la partecipazione di numerosi ospiti, da Ron ad Alessio Boni, passando per Romina Power. Mattatore della serata è Flavio Insinna, al cui fianco ci saranno per tutta a durata del gala Nino Frassica e Nathalie Guetta.

Il cinema del sabato sera

Rai 2 e Rai 3, invece puntano sul cinema. Ma mentre il secondo canale si dedica al thriller con la pellicola Tutti I Sospetti Su Mia Madre, in onda alle 21.45, il terzo ripropone un classico con Alberto Sordi e Carlo Versone, Troppo Forte, alle 21.20.

In Tutti I Sospetti Su Mia Madre, Claire è una mamma iperprotettiva, quando sorprende la figlia in compagnia di Tucker, irrompe nell’intimità dei due con una scenata. Volano minacce pesanti e il giorno dopo misteriosamente Tucker viene trovato assassinato. Oscar è uno stuntman che sogna di sfondare nel cinema. Presto però si lascerà coinvolgere da un losco avvocato in una truffa ai danni del suo stesso produttore.

Le proposte di Mediaset

Mediaset non si fa mancare nulla, dal puro intrattenimento alla fiction, passando per il cinema dei classici anni ’90.

Ciao Darwin

Su Canale 5 alle 21.20 imperdibile l’appuntamento del sabato sera con Paolo Bonolis, ideatore e conduttore di Ciao Darwin, giunto ormai alla sua settima versione.

Come sempre con al fianco Luca Laurenti, Bonolis guiderà la sfida tra due compagini, da un lato i Reali, capitanati da Piergiorgio Odifreddi e dall’altra i Virtuali, con Francesco Facchinetti a guida della squadra.

Tante gare attendono le due parti, nello spietato gioco della selezione naturale.

Cinema e serie tv

Su Rete 4, invece, abbiamo un altro appuntamento del sabato, quello con la telenovela Una Vita, che sarà trasmessa alle 21.25. Ursula scoprirà da Felipe che la famiglia di Eudardo vuole ottenere non solo la casa, ma anche la custodia del piccolo Mateo. Nel frattempo Ramon si dichiara a Carmen.

Infine su Italia 1 andrà in onda il film Mr. Doubtfire, commedia del 1993 diretta da Chris Columbus con l’indimenticabile Robin Williams. Quando Miranda decide di separarsi da Daniel, lui è disposto a fare di tutto per stare il più possibile accanto ai suoi 3 figli, anche trasformarsi in un’anziana tata.