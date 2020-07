Termina un’altra settimana televisiva e termina in grande stile. Oggi in tv ritroviamo le fiction più amate del momento come Non Dirlo Al Mio Capo, ma anche tanto cinema e cultura.

Dai canali Rai ai canali Mediaset, andiamo a scoprire insieme tutta la programmazione di domenica 12 luglio.

Rai tra fiction e cinema

In casa Rai la domenica è all’insegna delle storie, quelle che ci racconta di settimana in settimana, ma anche avventure cinematografiche. Ecco cosa vedremo questa domenica sui tre 3 canali principali della rete.

Le serie tv

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda un’altra puntata di Non Dirlo Al Mio Capo, serie tv made in Italy con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

La prima puntata dal titolo Occhio per Occhio, Cuore per Cuore ci mostra Lisa al settimo cielo per aver finalmente estinto l’ipoteca. Enrico per contro ascolta l’ultimo desiderio del padre, ormai in gravi condizioni. A seguire la seconda puntata, A Carte Scoperte. Lisa si rende conto di essere innamorata di Enrico, ma teme che tra loro non possa nascere niente.

Su Rai 2, andranno in onda alle 21.45 due episodi della serie tv FBI.

Il primo dal titolo Una Nuova Alba vede la squadra alle prese con il brutale assassinio di un leader di estrema destra, che è stato bruciato vivo. La seconda puntata invece si intitola Una Famiglia, che vede Maggie e Omar sulle tracce di una coppia di rapinatori seriali.

Un film su Rai 3

Alle 21.20 Rai 3 propone invece un film drammatico del 2016, dal titolo Una Spia Russa con Rebecca Ferguson e Charles Dance. Protagonista è Katya, una donna originaria dell’Unione Sovietica Post Stalin, con sete di vendetta: i suoi genitori sono stati vittime della repressione.

Così Katya diviene una spia per gli Stati Uniti, fino a che non incontra l’amore….

Cosa troviamo sulla Mediaset

Il palinsesto di casa Mediaset è variegato: documentario su Rete 4, serie tv su Canale 5 e cinema su Italia 1. Ecco i dettagli della programmazione.

Gli appuntamenti fissi di Mediaset

Su Rete 4 a partire dalle 21.25, Roberto Giacobbo ci accompagna in un nuovo viaggio con Freedom Oltre Il Confine. Ci si muove dal Messico all’Aquila, passando per il Veneto e le Marche.

In particolare scopriremo i reperti archeologici venuti alla luce dopo il terremoto dell’Aquila.

Su Canale 5, alle 21.20 torna il consueto appuntamento con l’amatissima Rosy Abate, interpretata da Giulia Michelini. L’episodio di questa settimana si intitola Questione di Famiglia. Rosy diviene l’obiettivo di un sicario di Costello, ma Luca riesce a mettere in fuga lo scagnozzo. Nel frattempo Ciro, amico di Leonardo resta ucciso durante una sparatoria tra gli uomini di Costello e quelli del Barone.

Cinema su Italia 1

Per concludere, la programmazione di Italia 1: il canale trasmetterà alle 21.30 il film Tower Heist – Colpo Ad Alto Livello, con Ben Stiller ed Eddie Murphy.

La pellicola del 2011 è diretta da Brett Ratner ed è ambientata a New York. Gli ex dipendenti di un ricco uomo d’affari di Wall Street decidono di ordire una vendetta in grande stile, ai danni dell’ex capo che li ha truffati.