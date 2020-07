Piero Angela è uno dei più apprezzati conduttori e giornalisti della televisione. Il divulgatore scientifico ha conquistato il pubblico che non può dimenticare le iconiche puntate di Quark. A seguire le orme del padre anche il figlio Alberto, che, come Piero, ha straordinariamente ottenuto in breve tempo l’affetto incondizionato dei telespettatori. Molto riservati entrambi, a 91 anni, Piero Angela svela un po’ della sua vita privata.

Il supporto della moglie di Piero Angela in campo lavorativo

Piero Angela e sua moglie, Margherita Pastore, si sono sposati nel 1955. Molto riservata e schiva, è lui a raccontare qualcosa della loro storia e del ruolo avuto nel successo televisivo.

“Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici“, racconta al settimanale Oggi. I due infatti hanno insieme due figli, uno molto noto ai fan della televisione, Alberto Angela, e una figlia, di 4 anni più grande, Christine.

Piero Angela e la moglie, il loro amore

Piero Angela scherza poi sul suo essere piemontese anche in amore: “Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma.

Nel nostro dialetto non esiste il verbo ‘amare’: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi ‘salva’, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene“. Il loro però è stato indubbiamente un amore a prima vista, tanto che Piero Angela racconta: “È stata la prima volta che ho avuto la scossa elettromagnetica“.

