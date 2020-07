Si preannuncia un’estate d’amore quella di Roberto Bolle. Il celebre ballerino, visto il rinvio al 2021 dei suoi spettacoli estivi, ha dato inizio alle sue vacanze in anticipo. Bolle è stato infatti avvistato a Venezia a fianco del nuovo compagno Daniel Lee.

Roberto Bolle e Daniel Lee insieme a Venezia

Come tanti altri eventi, anche il galà estivo di Roberto Bolle, presso l’Arena di Verona, Firenze e Roma, è stato annullato per via dell’emergenza Covid. Così il ballerino ha dovuto rivedere i suoi piani per quest’estate. Immortalato da Chi, il danzatore 45enneavrebbe passato un rilassante weekend in compagnia del suo nuovo amore Daniel Lee.

Come riportato dal settimanale, i due hanno trascorso i due giorni nel capoluogo veneto, presso il noto albergo Aman Venice di Palazzo Papadopoli. Come due semplici turisti, tra un selfie e l’altro, insieme hanno passeggiato e visitato le varie isole della Laguna.

Proprio le foto di Chi ritraggono Roberto Bolle e Daniel Lee prima a bordo di un motoscafo e poi durante una romantica camminata. La coppia inoltre è stata riconosciuta da parecchi abitanti, turisti, ristoratori: Bolle e Lee non si sono assolutamente defilati, anzi hanno concesso a tutti fotografie ed autografi.

Roberto Bolle e Daniel Lee nella foto di Chi

Chi è Daniel Lee, il nuovo compagno di Roberto Bolle

Dato il profilo internazionale del ballerino, è sorta una naturale curiosità attorno a Daniel Lee, nuovo compagno di Bolle. Lo stilista nasce a Bradford, nel Regno Unito, nel 1984. La sua vocazione è la moda ed infatti si laurea presso l’importante scuola di moda Central Saint Martins di Londra. Ha lavorato in diverse case di moda come la francese Maison Margiela, la spagnola Balenciaga e l’americana Donna Karan.

Nel suo curriculum c’è anche una collaborazione con Phoebe Philo presso Céline.

Il colpo grosso arriva nel 1 Luglio 2018: Daniel Lee viene nominato direttore creativo di Bottega Veneta. Quest’ultimo è uno dei marchi italiani più importanti: l’azienda si occupa infatti di beni di lusso ed è molto rinomata per i prodotti in pelle. Il marchio è oggi di proprietà della francese Kering, che inoltre possiede già Balenciaga e Gucci.

Roberto Bolle a Venezia, paparazzato da Chi

Premiato come designer dell’anno

Come sottolineato da Chi, Daniel Lee sta riscuotendo molto successo nel campo della moda: a dicembre 2019 è stato premiato come Designer dell’anno e Designer dell’anno per accessori ai British Fashion Awards; il tutto proprio per il suo lavoro alla Bottega Veneta, che grazia ha lui ha trionfato anche come Maison dell’anno.