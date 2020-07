Secondo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti che ogni anno accende l’estate degli italiani. Nella puntata di questa sera alcuni nodi verranno già al pettine, a cominciare da Sofia e Alessandro. Giovedì scorso il ragazzo ha richiesto il falò di confronto con la fidanzata: il fatidico momento della verità è arrivato.

Per Sofia e Alessandro il falò di confronto

Temptation Island è partito forte e, anche quest’anno, gli ascolti sembrano premiare il docu-reality di Canale 5. Al centro 6 coppie Vip e Nip e, in primo piano, i loro sentimenti. La prima svolta di questa edizione arriva questa sera, con il primo falò di confronto: a rincontrarsi sono Sofia e Alessandro.

Lui, chiamato nel Pinnettu giovedì scorso, è rimasto scosso per alcune immagini della fidanzata a tal punto da richiedere un confronto immediato. Lei, invece, sembra essersi avvicinata parecchio ad alcuni tentatori anche se, alla fine, è venuta incontro alle esigenze del fidanzato. Sofia e Alessandro si ritrovano davanti al primo falò di questa edizione e, incalzati dalle domande di Filippo Bisciglia, danno vita a un acceso confronto.

Sofia e Alessandro, confronto acceso

Dopo l’arrivo di Sofia, il fatidico confronto ha inizio.

A cominciare è Alessandro: “Io 5 giorni fa ti ho lasciato che piangevi. Io ho visto un video dove tu dicevi: ‘Ho fatto un viaggio dentro me stessa dove ho capito che lui non è l’uomo della mia vita’“. La replica di Sofia non si fa attendere: “Io invece ho visto di peggio. Ho visto un Alessandro che baciava con gli occhi un’altra donna, che ha detto che non ha passato nessun bel momento con me“. Le argomentazioni di Alessandro passano poi al capitolo ‘tentatori’: “Questa sera ho visto un video dove tu lo baciavi sul collo, io non mi sono avvicinato a nessuna di loro, per rispetto tuo“.

A cui ha risposto con veemenza Sofia: “Tu hai fatto prevalere la gelosia, e uscirai con gli stessi dubbi. Io sono qua comunque, l’amore per te ce l’ho sempre messo. Così tanto da temere che quella ragazza tu te la saresti baciata“.

E alla fine escono insieme

Nonostante i toni accesi e le accuse reciproche, alla fine è la forza dell’amore a trionfare.

I due realizzano di non poter fare a meno l’uno dell’altro è, dopo la tempesta, ripercorrono i momenti vissuti a distanza. Sofia ammette: “In ogni singola cosa che ho fatto, ho sempre capito che io ti amo“. E Alessandro svela: “Io la prima notte che sono venuto qua, ti ho sognato e la mattina sono stato malissimo. Non c’è stato un giorno in cui non pensavo a lei“. Tra i due il sentimento è più vivo che mai, come testimoniano le parole della ragazza: “Io quando sono entrata, avevo il desiderio di uscire con te. Ti senti pronto? Ti devi fidare“.

E, alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, Sofia e Alessandro rispondono di sì: la coppia esce unita dal programma.

