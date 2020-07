Fabio Fazio torna protagonista della domenica e non per Che tempo che fa. Il conduttore infatti ha scatenato l’ilarità generale per un suo tweet, pubblicato nella mattinata di domenica, in merito alla questione dei viaggi in aereo ai tempo del Covid-19. Fazio si è detto sorpreso per le nuove regole sul trasporto aereo.

Fazio commenta i viaggi in aereo

“Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei” scrive Fabio Fazio su Twitter aggiungendo: “Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati.

Purché con la mascherina”.

Il tweet si conclude con una stoccata più che chiara che ha dato il La alle risposte più colorite: “Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…”

Gli utenti insorgono

Tra chi commenta sull’improbabilità di trovarsi a chiacchierare con i vicini, a chi ricorda a Fazio che la decisione di consentire alle compagnie aeree di permettere di occupare tutti i posti è dovuta alla regolarità dei filtri e dei ricambi d’aria. Altri ancora ricordano al conduttore che oltre alla quantità di persone consentite a bordo, l’Enac ha stabilito il divieto del bagaglio a mano per evitare assembramenti.

Tra i vari commenti c’è anche quello di un’assistente di volo che ha voluto precisare di non aver mai visto un passeggero senza mascherina e che quindi sarebbe bene non generalizzare.

Come funzionano i filtri

Perché il Dpcm dell’11 giugno ha dato il nulla osta alle compagnie aeree di viaggiare senza le misure di distanziamento a bordo? La risposta sta nel meccanismo di aerazione e ventilazione del velivolo. I modelli Airbus, Boeing ed Embrarer sono dotati di filtri Hepa e di flussi verticali che consentono il ricambio dell’aria ogni 3 minuti.

L’aria a bordo dei velivoli ha così un elevato grado di purificazione.

I filtri Hepa riescono a catturare circa il 99,97% dei microbi presenti, azione che, combinata a quella dei flussi verticali dell’aria che dall’alto scende verso il basso, una volta catturata dai filtri appositi sotto i sedili, viene nuovamente purificata.

Approfondisci:

Tutto sul Coronavirus

La pandemia di Coronavirus

Tutto su Fabio Fazio

Massimo Giletti umilia Fabio Fazio: “Io faccio inchieste, lui intrattenimento”

Fabio Fazio e il duro attacco alla Rai: “Entriamo nel campo dell’inaccettabile”