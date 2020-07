Alba Parietti si sta godendo le vacanze alle Isole Baleari e condivide con i fan i suoi momenti di relax. La compagnia di un bel giovane al suo fianco ha fatto però partire i pettegolezzi. È la stessa showgirl a dire la sua attraverso i social e a fare chiarezza sul suo rapporto con il giovane violinista Cristiano Urso.

Lo scatto di Alba Parietti con il giovane fa parlare

La celebre showgirl piemontese è volata fino in Spagna, alle Isole Baleari per trascorrere un inizio di luglio in serenità. Nella sua pagina Instagram racconta questo suo momento di felicità e spensieratezza mentre si gode il mare.

Quello che ha colpito molti sono però diversi scatti in compagnia di un giovane: si tratta di Cristiano Urso. Il ragazzo, 21enne, è un violinista salentino che sarebbe legato all’attrice da una profonda amicizia.

I commenti sotto ai suoi post social, da parte di diversi followers, sembrano però insinuare che tra i 2 ci sia di più di una semplice amicizia. “Ti meriti questo toy boy. Goditelo”, “Ti sei fatta il toy boy?” sono alcune delle risposte incuriosite alle foto.

Il lungo post di Alba Parietti su Instagram

Alba Parietti risponde secca: “È un amico carissimo“

La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere e dal tono dell’ultimo post non sembra aver gradito le insinuazioni dei suoi follower. “Mi trovo, mio malgrado, a dover chiarire. Cristiano Urso è un talentuosissimo violinista che studia musica da quando era piccolissimo ed è’ un professionista serio. E’ un ragazzo di 21 anni appena compiuti – racconta la showgirl – Il termine ‘toy boy’ già mi fa schifo, mi fa rabbrividire non solo perché falso e diffamante, ma perché associato a una persona di cui nulla la gente conosce” afferma decisa.

Alba ci tiene a precisare che tra lei e il bel violinista c’è solo una profonda amicizia: “Cristiano è un amico carissimo a cui voglio bene come un fratello. Quindi basta scrivere scemenze per riempire pagine bianche. L’amicizia va tutelata e protetta come l’amore. Perché l’amicizia è la forma di amore più profonda e sincera che conosco“, conclude l’attrice nella sua risposta furiosa.

*immagine in alto: Instagram/Alba Parietti

