Cassandra ha 20 anni e una passione sconfinata per la musica. La sua voce bellissima hanno avuto il piacere di scoprirla in tantissimi grazie a YouTube, dove un infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha pubblicato un suo video. Cassandra infatti lotta contro un tumore che le ha impedito di partecipare al provino di Amici di Maria De Filippi ma ora, anche grazie al video, ha una possibilità.

La scoperta del tumore

È gennaio e Cassandra scopre improvvisamente di avere una ghiandola del collo ingrossata. Fa tutti i controlli e gli accertamenti del caso fino a scoprire di avere un tumore.

“Ho iniziato subito con i ricoveri e i cicli di chemioterapia. All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto ad affrontare un percorso di cura del genere. Ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene“, racconta Cassandra al Mattino.

Non solo la malattia da affrontare, però, in aggiunta arriva anche l’occasione che Cassandra aspetta da tempo: partecipare a un provino per la trasmissione Amici di Maria De Filippi.

La 20enne però sta affrontando un nuovo ciclo di chemio e non può partecipare: “Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante“, racconta.

Cassandra canta e il video diventa virale

Le cose cambiano improvvisamente, però, quando un infermiere pubblica un suo video sui social. Dal suo letto d’ospedale Cassandra comincia a cantare If I Ain’t Got You di Alicia Keys e l’infermiere riprende tutto e lo pubblica su YouTube: “Lavoro nel Reparto di Ematologia dell’ospedale A. Cardarelli. Ogni giorno noi professionisti sanitari ci interfacciamo con pazienti di ogni età che si ritrovano a combattere contro leucemie e linfomi.

Proviamo a prestare la migliore assistenza possibile, diventiamo tutti un unica grande famiglia e rimanere nel proprio ruolo spesso ci risulta difficile“, racconta introducendo il video. Nelle immagini si vede prima Napoli, in una bella giornata di sole, poi Cassandra e la sua splendida voce: “Questa ragazza meravigliosa nel video è Cassandra. Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non è possibile“.

Infine conclude: “Vorrei condividere con più persone possibili l’enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre“.

Il provino di Cassandra ad Amici di Maria De Filippi

In pochissimo tempo il video diventa virale. La voce di Cassandra e il suo talento conquistano tutti e alla fine per la 20enne arriva una seconda possibilità. La redazione di Amici la richiama per un nuovo provino, racconta lei stessa, ma questa volta Cassandra ha online la prova del suo talento: “Gli ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione.

Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype“. Ci sarà quindi l’occasione per Cassandra di farsi avanti e conquistarsi magari un posto nella scuola più ambita della televisione.

Guarda il video