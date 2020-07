È morto ad appena 27 anni Benjamin Keough, il figlio di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis Presley. Stando alle prime notizie il 27enne sarebbe morto suicida a Calabasas, nella contea di Los Angeles.

È morto Benjamin Keough

Stando a quanto riferisce Tmz, noto sito d’oltreoceano, Benjamin Keough si sarebbe sparato e la conferma arriverebbe direttamente dal manager della madre. Per ora non si hanno molte altre notizie in merito a quanto accaduto. Il manager della madre avrebbe dichiarato alla stampa che la donna “ha il cuore spezzato“, la madre è “inconsolabile e devastata, ma cerca di rimanere forte per i suoi gemelli di 11 anni e la figlia maggiore Riley“.

La famiglia di Benjamin Keough

Benjamin Keough era un giovane musicista, seguendo quindi la stessa strada della famiglia e del nonno. Il padre Danny si era sempre tenuto lontano dal gossip. Sua sorella è l’attrice Riley Keough, nota per la partecipazione a film indipendenti e horror.

Nancy Sinatra, figlia di Frank Sinatra, ha affidato il suo messaggio di cordoglio a Twitter: “Ti conosco da prima che tua madre ti partorisse, non sognando mai che avresti avuto un dolore simile nella tua vita.

Mi dispiace molto“.

La vita sentimentale di Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley incontrò il primo marito Danny Keough, padre del 27enne, alla Scientology School. Si sposarono il 3 ottobre 1988, ed ebbero 2 figli: Danielle Riley è stata la prima, secondogenito invece proprio Benjamin Storm. I due divorziarono nel 1994 poco prima che Lisa sposasse Michael Jackson. Un matrimonio durato poco, appena due anni prima di un altro divorzio. Nel 2002 un altro matrimonio con una star internazionale, l’attore Nicolas Cage.

Anche questo matrimonio finì con un divorzio. Dal 2006 è stata sposata con Michael Lockwood, chitarrista della sua band. Da questa relazione sono nate due gemelle: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. Nel 2016 i due hanno divorziato.