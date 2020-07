La prima serata del martedì è sempre ricca di promesse. Oggi in tv c’è tanto cinema, tanto intrattenimento con Michelle Hunziker e J-AX e l’appuntamento fisso con l’attualità e il dibattito con Bianca Berlinguer.

Tra le reti Rai e quelle Mediaset, vediamo ora nel dettaglio tutta la programmazione di martedì 14 giugno.

La Rai tra serie tv e attualità

Sui primi 2 canali targati Rai ci sono due serie tv, lo storico Squadra Speciale Cobra 11 e il più recente The Resident. Quest’ultimo, giovanissimo, è appena alla sua seconda stagione, e su Rai 1 stasera andranno in onda alle 21.25 i primi 3 episodi.

Nel primo, dal titolo 00.42.30 i medici sono costretti ad operare con l’aiuto dei generatori, poiché un attacco hacker ha privato l’ospedale della corrente elettrica. Responsabile di tutto una studentessa malata di lupus, ridotta in povertà dal conto salato dell’ospedale. A seguire La Morte Prima Del Disonore, il padre di Conrad è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e subito si mette all’opera per rivedere i costi dell’ospedale. Infine l’ultimo episodio dal titolo Tre Parole.

Su Rai 2, invece, ormai giunta alla sua ventitreesima stagione, alle 21.20 saranno trasmessi 2 episodi di Squadra Speciale Cobra 11. Il primo si intitola Coppia al Potere: Samir e Paul indagano sull’assassinio di un uomo, che poco prima di morire ha lasciato un unico indizio, che conduce in un monastero. Così i 2 si fingono una coppia per poter partecipare ad un seminario all’interno del monastero e risolvere il caso. A seguire l’episodio dal titolo Amnesia. Paul e Jenny si imbattano in un uomo sull’autostrada, che ha rischiato pericolosamente la vita: l’uomo è il fratello di Jenny, che in stato confusionale, impugnano una pistola, dichiara di non ricordare nulla di quello che è successo…

#Cartabianca: si torna a parlare di Covid-19

Alle 21.20 su Rai 3, come sempre torna Bianca Berlinguer anche questo martedì al timone di #Cartabianca.

E si torna a parlare di Coronavirus: ad un passo delle vacanze, si ricorda di non abbassare la guardia. La Berlinguer analizza la pandemia alla luce degli ultimi bollettini, ma anche dei rischi che potrebbero aspettarci a settembre.

Martedì in Mediaset

Mediaset offre un equilibrato mix di spettacolo, classici e serie tv.

Ecco la programmazione delle 3 reti principali.

Un classico con Renato Pozzetto

Alle 21.25 andrà in onda il classico del 1984, Ragazzo di Campagna, con Renato Pozzetto. Artemio, nato e cresciuto nella campagna lombarda, decide di trasferirsi in città, ma Milano è piena di insidie e di imprevisti. Riuscirà l’ingenuo Artemio a superarli?

Su Canale 5 e Italia 1

Intanto su Canale 5 alle 21.20 torna l’appuntamento, ma con una puntata speciale, di All Together Now – La SuperSfida. Come sempre al timone del programma ci sono la svizzera Michella Hunziker e J-AX a capo dei 100 giurati.

Nella puntata di questa sera tutti i grandi protagonisti delle due edizioni e ovviamente i loro vincitori, Gregorio Rega e Sonia Mosca.

Per ultimo, Italia 1 alle 21.30 trasmetterà ben 3 episodi della serie tv Chicago P.D. Nella prima puntata dal titolo Vero o Falso la squadra di Voight si trova ad indagare sull’omicidio di una donna, moglie di un consigliere politico pestata a morte. A seguire l’episodio Questioni di Secondi: un allarme bomba conduce ad un indagine sotto copertura di una moschea. E infine Nero o Blu: la squadra prova a ad incastrare Kenny e si procura un kg di cocaina.