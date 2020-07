Francesco Totti è al mare a godersi qualche momento di vacanza insieme alla famiglia. L’ex calciatore ha pubblicato sui social una foto in cui si mostra nella sua personale versione da “sirenetto”. A rispondere su Instagram l’amico Christian Vieri che si è fatto una bella risata.

La foto di Francesco Totti

Lo storico capitano della Roma si trova a Capri con la famiglia e si è fatto fotografare sulla barca in mezzo al mare: “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano“, scrive Totti su Instagram. Non riesce a resistere l’amico ed ex calciatore Bobo Vieri che risponde ridendo.

Se molti fan hanno sostenuto il commento dell’ex campione dell’Inter vedendoci un semplice gioco tra amici, alcuni hanno attaccato Vieri. “Devi solo imparare da lui“, e ancora “Manco se nasci altre 10 volte diventi come lui“. L’ex attaccante, come sempre, non ha risposto ai commenti denigratori e anzi, è andato come sempre avanti per la sua strada.

La foto di Ilary Blasi

Anche Ilary Blasi si è fatta fotografare sulla barca in vacanza in modalità sirenetta. Il risultato è certamente differente da quello del marito, ma la bella conduttrice è abituata ai fotografi e a mettersi in posa.

Insomma, una piccola “gara” in famiglia alla foto più bella. “Sea, salt, sun“, scrive la Blasi godendosi evidentemente a pieno le sue ferie estive.

Qualche settimana fa la bionda conduttrice ha condiviso una vecchissima foto di lei e del marito insieme. I due sono giovanissimi: “Due bambini che cresceranno insieme! La prima foto e poi… 15anni di noi“, scrive romanticamente la Blasi sui social e i fan rispondono con una valanga di cuori al suo post.

Del resto la coppia ha moltissimi fan, soprattutto fan della Roma, che apprezzano incondizionatamente il loro ex capitano e la sua famiglia, insieme ormai da molti anni.