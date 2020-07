Tante serie tv, tanto cinema, ma anche informazione, cultura e cronaca: tutto questo è il mercoledì sulle reti Mediaset e Rai. Oggi in tv gli appuntamenti da non perdere sono troppi, da Superquark a Chi L’Ha Visto?

Andiamo a vedere quindi tutta la programmazione della prima serata di mercoledì 15 luglio, canale per canale.

Il mercoledì di casa Rai

Sulle 3 reti Rai solo appuntamenti fissi e amati dal pubblico, con i grandi protagonisti della tv di stato come Piero Angela e Federica Sciarelli. Ma vediamo cosa ci aspetta per questa prima serata.

Le serie Rai

Su Rai 2, alle 21.45, l’appuntamento è con una serie tv storica, N.C.I.S, ormai giunto alla sua sedicesima stagione, con gli episodi numero 3 e 4. Il primo dal titolo La Regola Dieci, vede Gibbs e McGee alle prese con un caso di 10 anni fa di cui si occupò Ziva: una ragazzina scomparsa, figlia di una recluta, e ritrovata ora malnutrita e in stato confusionale. Il secondo episodio si intitola invece Il Passato Non Muore Mai.

Angela e Sciarelli, signori del mercoledì Rai

Federica Sciarelli e Piero Angela invece si contendono il resto del pubblico del mercoledì.

La prima in onda su Rai 3 con il seguitissimo Chi L’Ha Visto? condurrà la terzultima puntata della stagione, prima della pausa estiva. Mentre su Rai 1 alle 21.25, Piero Angela con il suo Superquark inaugura uno nuovo ciclo di sette puntate, che vedrà tra gli argomenti più succosi le meraviglie dei 5 continenti.

Mediaset, tra cinema e seri tv

Mentre su Rete 4 stasera va in onda un film del 2006, Canale 5 e Italia 1 puntano sulle serie tv, dalla Turchia e dagli Stati Uniti.

Ecco nello specifico tutte le anticipazioni.

Cinema su Rete 4

Alle 21.25 Rete 4 trasmetterà un thriller con protagonista Harrison Ford affiancato da Paul Bettany, dal titolo Firewell – Accesso Negato. L’attore si cala nei panni di un responsabile per la sicurezza informatica, autore di un codice inaccessibile agli hacker. Ma l’uomo non ha calcolato il rischio più grosso: quando rapiscono la sua famiglia alcuni banditi avranno trovato la chiave per ottenere la sua complicità in un colpo milionario.

Le serie tv

Su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda la serie tv turca Come Sorelle. Mentre la madre delle 3 sorelle Chaide, sta per uscire dal carcere Dern ritorna ad Izmir, mentre Azra e Ipek fanno sparire la macchina di Tekin. In seguito all’omicidio di quest’ultimo, infatti, alla villa Sinan arriva il figlio di Tekin.

Infine su Italia 1 alle 21.15 saranno trasmessi 3 episodi di Chicago Fire. Nel primo dei 3, dal titolo Tutte Le Prove, Casey vede la reporter Naomi ormai con frequenza. Nel frattempo Severide spera di ristabilire un ordine in caserma, al cui comando ormai c’è Gorsh.