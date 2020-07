La passione per la serie La casa di carta ha conquistato il mondo fin dalla sua prima uscita, così come molti dei suoi personaggi tra cui quello interpretato da Miguel Herrán, più noto come Rio. L’attore è sbarcato in Costa Smeralda mentre i fan della serie cantavano Bella Ciao, ricordando una delle scene più iconiche della serie.

Rio arriva in Sardegna sulle note di Bella Ciao

“Rio” de La casa de papel è arrivato in queste ore sulle coste della Sardegna. I fan lo hanno accolto al suo arrivo cantando Bella ciao.

L’attore ha condiviso su Instagram il video del suo arrivo su un gommone vicino a Baja Sardinia.

Miguel Herrán è diventato uno degli attori spagnoli più famosi del mondo grazie al suo ruolo in due serie tv Netflix. Per prima proprio La casa di carta, che ha conquistato anche il pubblico italiano grazie ai continui riferimenti al nostro Paese. Un successo anche la serie Élite che vede protagonisti molto attori de La Casa de Papel.

Guarda il video