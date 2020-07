È morto Filiberto Degani, 79 anni, lo storico patron della discoteca Snoopy di Modena. Amico di Vasco Rossi fin dall’inizio della sua carriera, quando lavorava come dj nel suo locale. Filiberto Degani era ricoverato in una struttura nel Reggiano. Tempo fa era risultato anche positivo al Coronavirus, il coordinatore responsabile della struttura in cui si trovava ha specificato: “È deceduto per cause naturali e non riconducibili al Covid19 in quanto era già guarito clinicamente da oltre un mese“, riporta Il Resto del Carlino. Degani è morto ad un passo dagli 80 anni, che avrebbe compiuto il 28 luglio.

Il ricordo di Vasco Rossi

“Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima. Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica“, racconta su Instagram Vasco Rossi.

“Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente…“, conclude amorevolmente l’artista. Moltissimi suoi fan hanno condiviso ricordi di quegli anni insieme a lui anche per far sentire la propria vicinanza a Vasco dopo questa perdita.

Le foto di Vasco Rossi

Vasco apre il cassetto di ricordi e tira fuori anche un altro ricordo di quegli anni, un’altra sua foto insieme a Filiberto Degani. Il rocker scrive: “Allo Snoopy s’ dream facevo il Dj … ero il re della notte …mi piaceva mettere su i dischi ma non amavo la musica dance. Degani era ROCK!! Wiva Filiberto Degani“.

I ricordi di quegli anni sono moltissimi. Pare che Filiberto Degani riconoscesse il talento da lontano e invitasse gli artisti che riconosceva come tali a lavorare con lui nel suo locale.

Non solo Vasco Rossi, ma anche altri nomi molti noti come Demo Morselli e Vinicio Capossela.