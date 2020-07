Barbara d’Urso si sta godendo le sue vacanze dopo un’impegnativa stagione televisiva segnata dall’emergenza Coronavirus e da studi vuoti.

Nel frattempo rispolvera tra i suoi archivi e condivide nel suo ultimo post Instagram un divertente momento dietro le quinte del Grande Fratello, che vede anche la partecipazione dell’amico Cristiano Malgioglio.

Barbara d’Urso insieme a Cristiano Malgioglio

L’ultimo video di Barbara d’Urso postato sulla sua pagina Instagram ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni e commenti. Si tratta di un filmato inedito sul dietro le quinte del Grande Fratello, condotto dalla presentatrice napoletana. “Ho ritrovato questo filmato con la ‘Regina Madre’ e mi sto sentendo male dal ridere!” afferma la conduttrice.

Barbara esce dai camerini con una abito da sposa, indossato per uno sketch all’interno della trasmissione di Canale 5. La conduttrice esce ridendo insieme ai suoi collaboratori, ma la sorpresa inaspettata arriva quando giunge la Regina Madre.

Si tratta in realtà di Cristiano Malgioglio, travestito da Regina Elisabetta. “Ti rendi conto di che cosa mi hai fatto fare?!” esclama il cantante ridendo. “Sto piangendo” commenta Barbara.

“Sto morendo”, “Siete grandi” sono alcuni tra i numerosi commenti divertiti dal post.

Barbara d’Urso si prepara alla nuova stagione televisiva

Come si può notare dal profilo Instagram, la celebre conduttrice Mediaset si sta godendo le vacanze dopo un’intensa stagione televisiva. L’emergenza Covid ha costretto a dimezzare gli aiuti e a cancellare il pubblico in studio, ma Barbara non si è mai arresa e ha portato alla fine il suo dovere.

Anche la prossima stagione tv si prospetta impegnativa per la d’Urso: oltre ai consueti Pomeriggio Cinque e Domenica Live, infatti la presentatrice tornerà al timone di Live – Non è la d’Urso.

Rimane ancora l’incognita Grande Fratello, che, prevista per il 2021, non sembra ancora ver confermato Barbara come sua conduttrice. La versione Vip del celebre reality show vedrà invece nuovamente alla conduzione Alfonso Signorini.

