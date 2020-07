Il Giovane Montalbano torna con una nuova puntata, la seconda della seconda stagione, per la precisione. Come sempre l’episodio occupa lo spazio della prima serata del lunedì su Rai 1. Come è noto la serie è un spino-off del fortunato Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti sin dal 1999 e giunto ormai alla sua quattordicesima stagione.

Il titolo della puntata della serie prequel è La Stanza Numero 2, basato su 3 diversi racconti di Camilleri ( gli altri sono La Lettera Anonima e I 2 Filosofi). Andiamo subito a conoscerne la trama, con le anticipazioni di lunedì 20 luglio.

Incendio all’Hotel Riviera

Quando l’Hotel Riviera va a fuoco, Salvo, interpretato da Michele Riondino, comincerà ad indagare sulle cause del rogo, scoprendone poi la natura dolosa. Il giovane Montalbano tenterà di salvare un uomo dalle fiamme, ma il tentativo sarà vano: l’uomo morirà poco dopo.

Una prima pista conduce dritto al proprietario della struttura, Aurelio Ciulla, il cui movente sarebbe quello di incassare l’assicurazione. Presto però i sospetti si sposteranno su tutti gli ospiti dell’albergo scampati all’incendio. Fino a che non spunterà fuori il nome di un negoziatore immobiliare, ora mediatore tra cosche mafiose.

Quando un affiliato del clan Cuffaro viene giustiziato il tentativo di mediazione tra i Cuffaro e i Sinagra sembra essere fallito. Nel frattempo le attenzioni della squadra si concentrano sul mistero della stanza numero 2.

Il giovane Montalbano si sposa

Nel frattempo le indagini vengono interrotte dagli affannosi preparativi dell’imminente matrimonio tra Salvo e la fidanzata Livia interpretata da Sarah Felberbaum. Le cose tra loro sembrano muoversi verso l’ufficialità.

Eppure il giovane Salvo sembra sempre costretto a dividersi. Costantemente conteso tra amore e vita privata e il brivido incessante delle indagini.

Riuscirà a trovare un equilibrio tra queste due sfere importanti delle sua vita? L’appuntamento come sempre è fissato alle 21.25 su Rai 1, tra quelli imperdibili della prima serata del lunedì.